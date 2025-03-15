Полковник Рихтер: Зеленскому придется отказаться от возврата территорий из-за одной ошибки

Лидеру Украины Владимиру Зеленскому придется отказаться от своего «победного плана» по возврату территорий, которые сейчас находятся под контролем России. Сделать это не удастся из-за вторжения Украины в Курскую область, где в скором времени солдаты ВСУ будут либо ликвидированы, либо взяты в плен. Такое мнение озвучил научный сотрудник Женевского центра политики безопасности Вольфганг Рихтер.
«Больше нет никаких перспектив реализации давно вынашиваемого президентом Зеленским „победного плана“ по военному возвращению территорий (которые находятся сейчас под контролем российской армии — прим. URA.RU)», — заявил полковник Рихтер. Его слова приводит Focus Online. Он заявил, что результатом курской операции стало истощение украинских войск. Рихтер подчеркнул, что неудача на этом направлении также привела к существенным человеческим потерям, которые ослабили украинские силы в ключевом регионе — Донбассе.
Он также отметил, что последняя российская контратака «серьезно отбросила украинцев в Курской области». По его словам, потеря политической возможности для территориальных обменов в переговорах стала очевидной. Он указал, что с таким развитием событий Киеву больше не удастся предлагать обмены.
Ситуация в Курской области осложнилась после того, как российские войска начали контрнаступление 8 марта. Сейчас им осталось освободить всего два населенных пункта в регионе. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал украинские войска сдаться в плен, чтобы сохранить себе жизнь. Отмечается, что украинская сторона потерпела значительные потери в Курской области, включая оставленную военную технику на сумму в 120 млн долларов и потери в личном составе.
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