МО: ВСУ атаковали Россию 126 БПЛА

В ночь на 15 марта силами ПВО России было перехвачено и уничтожено 126 украинских беспилотников (БПЛА). Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 126 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в telegram-канале ведомства. Наибольшее количество БПЛА, а именно 64, было уничтожено над Волгоградской областью. Также были перехвачены 38 дронов над Воронежской областью, 14 — над Белгородской областью, семь — над Брянской областью, два — над Ростовской областью и один — над Курской областью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.