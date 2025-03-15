МО: ВСУ атаковали Россию 126 БПЛА

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Украина атаковала Волгоградскую область 64 БПЛА
Украина атаковала Волгоградскую область 64 БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 15 марта силами ПВО России было перехвачено и уничтожено 126 украинских беспилотников (БПЛА). Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 126 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в  telegram-канале ведомства. Наибольшее количество БПЛА, а именно 64, было уничтожено над Волгоградской областью. Также были перехвачены 38 дронов над Воронежской областью, 14 — над Белгородской областью, семь — над Брянской областью, два — над Ростовской областью и один — над Курской областью.

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В ночь на 15 марта силами ПВО России было перехвачено и уничтожено 126 украинских беспилотников (БПЛА). Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ. « В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 126 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в  telegram-канале ведомства. Н аибольшее количество БПЛА, а именно 64, было уничтожено над Волгоградской областью. Также были перехвачены 38 дронов над Воронежской областью, 14 — над Белгородской областью, семь — над Брянской областью, два — над Ростовской областью и один — над Курской областью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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