Вильфанд предупредил россиян о возвращении морозов в марте

Вильфанд: в начале следующей недели в центре России ожидается приличный мороз
© Служба новостей «URA.RU»
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Вильфанд заявил, что с 17 марта в центральной части РФ может похолодать до минус восьми градусов
Вильфанд заявил, что с 17 марта в центральной части РФ может похолодать до минус восьми градусов Фото:

В начале следующей недели в центре европейской части России ожидается заметное похолодание. Такими прогнозами поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура в ночные часы опустится до минус 4-8 градусов, а днем будет около нуля.

«В понедельник и вторник — вполне приличный морозец, уже будет минус 4 — минус 8 градусов. Днем температура около нулевой отметки», — сказал Вильфанд. Его слова приводит РИА Новости.

Синоптик также отметил, что после середины недели ожидается небольшое повышение температуры. С четверга ночные температуры будут около нуля, а днем столбики термометров поднимутся до 5-7 градусов тепла, что будет на два градуса выше средних норм.

Ранее Вильфанд сообщил, что аномально теплая погода в начале марта в европейской части России связана с отсутствием снега. Он отметил, что даже небольшой снежный покров мог бы существенно понизить температуру, однако сейчас она на три-четыре градуса выше нормы.

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В начале следующей недели в центре европейской части России ожидается заметное похолодание. Такими прогнозами поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура в ночные часы опустится до минус 4-8 градусов, а днем будет около нуля. «В понедельник и вторник — вполне приличный морозец, уже будет минус 4 — минус 8 градусов. Днем температура около нулевой отметки», — сказал Вильфанд. Его слова приводит РИА Новости. Синоптик также отметил, что после середины недели ожидается небольшое повышение температуры. С четверга ночные температуры будут около нуля, а днем столбики термометров поднимутся до 5-7 градусов тепла, что будет на два градуса выше средних норм. Ранее Вильфанд сообщил, что аномально теплая погода в начале марта в европейской части России связана с отсутствием снега. Он отметил, что даже небольшой снежный покров мог бы существенно понизить температуру, однако сейчас она на три-четыре градуса выше нормы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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