Названа причина потепления в России

Причиной аномально теплой погоды в европейской части России является отсутствие снега. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Отсутствие снега — это фактор, который способствует тому, что температура высокая», — заявил Вильфанд. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что подчеркнул, что даже незначительный снежный покров высотой всего пять-десять сантиметров мог бы значительно понизить температуру в регионе. Тем не менее, в европейской части страны сейчас температура на три-четыре градуса выше нормы.
По данным экспертов, первая половина марта в центральной России будет прохладной, с температурами около 0 градусов днем и до -6 ночью. Во второй половине месяца ожидается потепление до +4 градусов днем и -2 ночью. На Урале средняя температура составит +1 градус днем и -6 ночью, а в южных регионах, включая Краснодар, будет тепло — до +13 градусов, передает MK.RU.
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