Песков: время ВСУ на сдачу в плен «сокращается, как шагреневая кожа»

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Песков отметил, что предложение Путина сложить оружие пока действует
Песков отметил, что предложение Путина сложить оружие пока действует Фото:
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ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Время, оставшееся у Вооруженных сил Украины для того, чтобы сдаться в плен, «сокращается как шагреневая кожа». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. 

«Время у Киева „сокращается, как шагреневая кожа“», — заявил Песков в разговоре с ТАСС. Он добавил, что предложение Путина о том, чтобы ВСУ сложили оружие в Курской области на текущий момент остается в силе.

Ранее президент России призвал украинское руководство отдать приказ ВСУ сложить оружие и сдаться в плен. Путин заверил, что в таком случае украинским военнослужащим будет гарантирована жизнь, передает «Национальная служба новостей».

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Время, оставшееся у Вооруженных сил Украины для того, чтобы сдаться в плен, «сокращается как шагреневая кожа». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.  «Время у Киева „сокращается, как шагреневая кожа“», — заявил Песков в разговоре с ТАСС. Он добавил, что предложение Путина о том, чтобы ВСУ сложили оружие в Курской области на текущий момент остается в силе. Ранее президент России призвал украинское руководство отдать приказ ВСУ сложить оружие и сдаться в плен. Путин заверил, что в таком случае украинским военнослужащим будет гарантирована жизнь, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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