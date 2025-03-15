Время, оставшееся у Вооруженных сил Украины для того, чтобы сдаться в плен, «сокращается как шагреневая кожа». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Время у Киева „сокращается, как шагреневая кожа“», — заявил Песков в разговоре с ТАСС. Он добавил, что предложение Путина о том, чтобы ВСУ сложили оружие в Курской области на текущий момент остается в силе.
Ранее президент России призвал украинское руководство отдать приказ ВСУ сложить оружие и сдаться в плен. Путин заверил, что в таком случае украинским военнослужащим будет гарантирована жизнь, передает «Национальная служба новостей».
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