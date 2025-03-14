14 марта 2025

В районе ХМАО на день перекрыли все зимники

© Служба новостей «URA.RU»
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Все зимники 15 марта закрыли в Березовском районе ХМАО
Все зимники 15 марта закрыли в Березовском районе ХМАО Фото:

В Березовском районе ХМАО 15 марта с 10 до 20 часов закрыты для движения все зимние трассы. Об ограничении сообщили в окружном Управлении автодорог.

«Внимание! На зимних автомобильных дорогах Березовского района с 10:00 часов до 20:00 часов 15.03.2025 года вводится ограничение движения для всех видов транспортных средств», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В ХМАО 15 мата ожидается резкое потепление — столбики термометров поднимутся до +5 градусов. Также метеорологи прогнозируют метели и усиление ветра до 17-22 м/с.

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В Березовском районе ХМАО 15 марта с 10 до 20 часов закрыты для движения все зимние трассы. Об ограничении сообщили в окружном Управлении автодорог. «Внимание! На зимних автомобильных дорогах Березовского района с 10:00 часов до 20:00 часов 15.03.2025 года вводится ограничение движения для всех видов транспортных средств», — сообщается в telegram-канале ведомства. В ХМАО 15 мата ожидается резкое потепление — столбики термометров поднимутся до +5 градусов. Также метеорологи прогнозируют метели и усиление ветра до 17-22 м/с.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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