В районе ХМАО на день перекрыли все зимники

Все зимники 15 марта закрыли в Березовском районе ХМАО
В Березовском районе ХМАО 15 марта с 10 до 20 часов закрыты для движения все зимние трассы. Об ограничении сообщили в окружном Управлении автодорог.
«Внимание! На зимних автомобильных дорогах Березовского района с 10:00 часов до 20:00 часов 15.03.2025 года вводится ограничение движения для всех видов транспортных средств», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В ХМАО 15 мата ожидается резкое потепление — столбики термометров поднимутся до +5 градусов. Также метеорологи прогнозируют метели и усиление ветра до 17-22 м/с.
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