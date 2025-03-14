На Ямале пешеход угодил под колеса авто

В поселке Тазовском (ЯНАО) днем 14 марта на улице Пушкина водитель отечественной легковушке сбил пешехода. Об происшествии сообщили в Госавтоинспекции региона.
«14.03.2025 года около 13 часов 00 минут, в районе дома № 34, по улице Пушкина, поселка Тазовский, водитель, управляя автомобилем LADA, допустил наезд на пешехода», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что пешеход пересекал дорогу по нерегулируемому переходу. После ДТП его с травмами госпитализировали в медучреждение.
ДТП с пешеходами произошло 14 марта и в Ноябрьске. Там отечественная легковушка с била женщину с ребенком. Пешеходов с травмами доставили в городскую больницу.
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