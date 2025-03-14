14 марта 2025

На Ямале пешеход угодил под колеса авто

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщину с ребенком на скорой увезли в больницу
Женщину с ребенком на скорой увезли в больницу Фото:

В поселке Тазовском (ЯНАО) днем 14 марта на улице Пушкина водитель отечественной легковушке сбил пешехода. Об происшествии сообщили в Госавтоинспекции региона.

«14.03.2025 года около 13 часов 00 минут, в районе дома № 34, по улице Пушкина, поселка Тазовский, водитель, управляя автомобилем LADA, допустил наезд на пешехода», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что пешеход пересекал дорогу по нерегулируемому переходу. После ДТП его с травмами госпитализировали в медучреждение.

ДТП с пешеходами произошло 14 марта и в Ноябрьске. Там отечественная легковушка с била женщину с ребенком. Пешеходов с травмами доставили в городскую больницу.

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В поселке Тазовском (ЯНАО) днем 14 марта на улице Пушкина водитель отечественной легковушке сбил пешехода. Об происшествии сообщили в Госавтоинспекции региона. «14.03.2025 года около 13 часов 00 минут, в районе дома № 34, по улице Пушкина, поселка Тазовский, водитель, управляя автомобилем LADA, допустил наезд на пешехода», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что пешеход пересекал дорогу по нерегулируемому переходу. После ДТП его с травмами госпитализировали в медучреждение. ДТП с пешеходами произошло 14 марта и в Ноябрьске. Там отечественная легковушка с била женщину с ребенком. Пешеходов с травмами доставили в городскую больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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