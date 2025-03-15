Бойцы ВСУ пытаются спастись в Курской области, переодевшись в форму ВС РФ

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Куряне активно помогают выявлять украинский военных, переодетых в российскую форму
Куряне активно помогают выявлять украинский военных, переодетых в российскую форму Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), находясь на территории Курской области, пытаются избежать пленения, используя форму Вооруженных сил Российской Федерации. Сотрудники правоохранительных органов проводят операции по их задержанию. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Оставшиеся в живых боевики ВСУ маскируются в населенных пунктах под гражданских. Военные и силовые структуры выявляют и задерживают оккупантов», — рассказали ТАСС силовики. Там уточнили, что жители Курской области активно сообщают российским военным о нахождении переодетых бойцов ВСУ.

Ранее издание «Северный ветер» сообщило, что украинские военнослужащие используют гражданскую одежду для маскировки в приграничных районах Курской области. Так, российские войска задержали военнослужащего ВСУ, который пытался спрятаться, надев гражданскую одежду поверх военной формы, передает RT.

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), находясь на территории Курской области, пытаются избежать пленения, используя форму Вооруженных сил Российской Федерации. Сотрудники правоохранительных органов проводят операции по их задержанию. Об этом сообщили в российских силовых структурах. «Оставшиеся в живых боевики ВСУ маскируются в населенных пунктах под гражданских. Военные и силовые структуры выявляют и задерживают оккупантов», — рассказали ТАСС силовики. Там уточнили, что жители Курской области активно сообщают российским военным о нахождении переодетых бойцов ВСУ. Ранее издание «Северный ветер» сообщило, что украинские военнослужащие используют гражданскую одежду для маскировки в приграничных районах Курской области. Так, российские войска задержали военнослужащего ВСУ, который пытался спрятаться, надев гражданскую одежду поверх военной формы, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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