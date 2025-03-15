В Калужской области арестовали двоих подростков по делу о теракте

Двое несовершеннолетних заключены под стражу по обвинению в поджоге объектов железнодорожной инфраструктуры в Калужской области. Дело рассматривается как террористический акт. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«Брянским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). В совершении указанного преступления подозреваются двое несовершеннолетних», — пишет пресс-служба на своем сайте. Там добавили, что суд принял решение о заключении подростков под стражу. Им может грозить до 20 лет лишения свободы.
По данным следствия, ночью 12 марта подозреваемые, находясь на территории железнодорожной станции Говардово в Калужской области, на 124 километре, проникли в батарейный шкаф и преднамеренно его подожгли. Эти действия были осуществлены после получения обещания финансового вознаграждения от неизвестного лица, с которым они связались через один из мессенджеров.
В Тюмени 1 ноября произошел поджог релейных шкафов на территории железнодорожной станции микрорайона «Утяшево». Через две недели аналогичный инцидент произошел уже на центральной станции «Тюмень». На территории депо 18 ноября загорелся электровоз, который находился на парковке.
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