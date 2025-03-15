Житель Суджи рассказал, как люди умирали от голода после захвата города ВСУ

В период оккупации Суджи (Курская область) боевиками ВСУ мирные граждане умирали от голода, холода и болезней, в том числе им приходилось самостоятельно хоронить умерших соседей и родственников. Об этом сообщил местный житель Шавкат Хамедов.
«В общем, не было еды, воды, вот написано было — нет еды, воды, помогите, на воротах. Кто-то замерз, кто-то от болезни», — рассказал Хамедов. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что за это время они похоронили 34 человека. По его словами, такие случаи не редко происходили в Замостье и на станции Пионерской.
Минобороны РФ 13 марта сообщило об освобождении Суджи. Город расположен в Курской области, близ государственной границы. Сейчас российские войска проводят зачистку города от украинских боевиков.
Массовая атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Генштаба, уже освобождено более 86% территории, занятой ВСУ. С начала боевых действий противник потерял более 67 тысяч военнослужащих на этом направлении.
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