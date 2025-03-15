Житель Суджи рассказал, как люди умирали от голода после захвата города ВСУ

Житель Суджи Хамедов: во время оккупации ВСУ люди умирали от голода и холода
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Местный житель Суджи заявил, что во время оккупации города ВСУ им приходилось самостоятельно хоронить близких
Местный житель Суджи заявил, что во время оккупации города ВСУ им приходилось самостоятельно хоронить близких Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

В период оккупации Суджи (Курская область) боевиками ВСУ мирные граждане умирали от голода, холода и болезней, в том числе им приходилось самостоятельно хоронить умерших соседей и родственников. Об этом сообщил местный житель Шавкат Хамедов.

«В общем, не было еды, воды, вот написано было — нет еды, воды, помогите, на воротах. Кто-то замерз, кто-то от болезни», — рассказал Хамедов. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что за это время они похоронили 34 человека. По его словами, такие случаи не редко происходили в Замостье и на станции Пионерской.

Минобороны РФ 13 марта сообщило об освобождении Суджи. Город расположен в Курской области, близ государственной границы. Сейчас российские войска проводят зачистку города от украинских боевиков. 

Массовая атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Генштаба, уже освобождено более 86% территории, занятой ВСУ. С начала боевых действий противник потерял более 67 тысяч военнослужащих на этом направлении. 

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В период оккупации Суджи (Курская область) боевиками ВСУ мирные граждане умирали от голода, холода и болезней, в том числе им приходилось самостоятельно хоронить умерших соседей и родственников. Об этом сообщил местный житель Шавкат Хамедов. «В общем, не было еды, воды, вот написано было — нет еды, воды, помогите, на воротах. Кто-то замерз, кто-то от болезни», — рассказал Хамедов. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что за это время они похоронили 34 человека. По его словами, такие случаи не редко происходили в Замостье и на станции Пионерской. Минобороны РФ 13 марта сообщило об освобождении Суджи. Город расположен в Курской области, близ государственной границы. Сейчас российские войска проводят зачистку города от украинских боевиков.  Массовая атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Генштаба, уже освобождено более 86% территории, занятой ВСУ. С начала боевых действий противник потерял более 67 тысяч военнослужащих на этом направлении. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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