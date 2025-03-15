ВСУ усилили атаки БПЛА по Судже

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили атаки беспилотниками по поселению населенного пункта Суджа (Курская область). Об этом сообщил боец спецназа группы «Аида» с позывным Гром. По его словам, таким образом ВСУ пытаются помешать продвижению российских войск.
«Обстановка напряженная. 'Тяжелое' небо, очень много 'птичек' (БПЛА)», — рассказал Гром. Его слова приводит РИА Новости. Военный уточнил, что противник использует широкий спектр дронов — от разведывательных до боевых с возможностью сброса взрывных устройств, включая гексакоптеры «Баба-яга».
Суджа была освобождена российскими военными 13 марта. Бои за этот город шли с момента вторжения ВСУ в Курскую область, а именно с 6 августа 2024 года. В настоящие время ВС РФ проводят зачистку территории. До полного освобождения области ВС РФ осталось два населенных пункта.
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