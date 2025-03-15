ВСУ усилили атаки БПЛА по Судже

Боец «Ахмата» Гром: ВСУ активизировали атаки дронами по Судже
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ВСУ атакуют Суджу беспилотниками, не давая продвинуться российской армии
ВСУ атакуют Суджу беспилотниками, не давая продвинуться российской армии Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили атаки беспилотниками по поселению населенного пункта Суджа (Курская область). Об этом сообщил боец спецназа группы «Аида» с позывным Гром. По его словам, таким образом ВСУ пытаются помешать продвижению российских войск.

«Обстановка напряженная. 'Тяжелое' небо, очень много 'птичек' (БПЛА)», — рассказал Гром. Его слова приводит РИА Новости. Военный уточнил, что противник использует широкий спектр дронов — от разведывательных до боевых с возможностью сброса взрывных устройств, включая гексакоптеры «Баба-яга».

Суджа была освобождена российскими военными 13 марта. Бои за этот город шли с момента вторжения ВСУ в Курскую область, а именно с 6 августа 2024 года. В настоящие время ВС РФ проводят зачистку территории. До полного освобождения области ВС РФ осталось два населенных пункта.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили атаки беспилотниками по поселению населенного пункта Суджа (Курская область). Об этом сообщил боец спецназа группы «Аида» с позывным Гром. По его словам, таким образом ВСУ пытаются помешать продвижению российских войск. «Обстановка напряженная. 'Тяжелое' небо, очень много 'птичек' (БПЛА)», — рассказал Гром. Его слова приводит РИА Новости. Военный уточнил, что противник использует широкий спектр дронов — от разведывательных до боевых с возможностью сброса взрывных устройств, включая гексакоптеры «Баба-яга». Суджа была освобождена российскими военными 13 марта. Бои за этот город шли с момента вторжения ВСУ в Курскую область, а именно с 6 августа 2024 года. В настоящие время ВС РФ проводят зачистку территории. До полного освобождения области ВС РФ осталось два населенных пункта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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