В Центральном районе Челябинска полицейские проверили мужской спа-салон. На одну из сотрудниц составили административный протокол за занятие проституцией, сообщили URA.RU в Главном управлении МВД России по региону.
«Полицейские Челябинска при поддержке бойцов СОБР управления Росгвардии провели проверку мужского спа-салона в Центральном районе города. В результате трое девушек и администратор салона были доставлены в отдел полиции для проверки по базам данных. В отношении одной из сотрудниц был составлен административный протокол по статье 6.11 КоАП РФ», — уточнили в Главке МВД.
Статья за занятие проституцией влечет штраф от полутора до двух тысяч рублей. Кроме того заведение оштрафовали за незаконную розничную торговлю алкоголем. Провести проверку салона полицейские решили после обращения местных жителей.
Как URA.RU писало ранее, проверки спа-салонов также прошли в Магнитогорске и Копейске. Сотрудников доставили в отделы полиции.
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