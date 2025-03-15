Машина на высокой скорости разнесла толпу протестующих в Белграде, есть раненые

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Пострадавших в Белграде госпитализировали
Пострадавших в Белграде госпитализировали Фото:

В Белграде (Сербия) в районе Жарково автомобиль въехал в толпу участников митинга протеста, в результате чего трое человек получили травмы. Об этом сообщает газета Blic.

«Водитель BMW сбил трех человек в Белграде», — передает газета. По их данным, пострадавшие были немедленно доставлены в медицинское учреждение бригадой скорой помощи. Водитель, оказавший активное сопротивление при задержании, был арестован сотрудниками полиции.

Ранее протестующие в Белграде организовали блокировку движения на ключевых улицах вблизи административного здания президента страны. Протесты развернулись на улицах Кнеза Милоша и Короля Милана, где собралось несколько сотен участников. В ответ на массовые собрания, жандармерия приняла меры по усилению охраны палаточного лагеря, где располагаются сторонники президента.

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В Белграде (Сербия) в районе Жарково автомобиль въехал в толпу участников митинга протеста, в результате чего трое человек получили травмы. Об этом сообщает газета Blic. «Водитель BMW сбил трех человек в Белграде», — передает газета. По их данным, пострадавшие были немедленно доставлены в медицинское учреждение бригадой скорой помощи. Водитель, оказавший активное сопротивление при задержании, был арестован сотрудниками полиции. Ранее протестующие в Белграде организовали блокировку движения на ключевых улицах вблизи административного здания президента страны. Протесты развернулись на улицах Кнеза Милоша и Короля Милана, где собралось несколько сотен участников. В ответ на массовые собрания, жандармерия приняла меры по усилению охраны палаточного лагеря, где располагаются сторонники президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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