Машина на высокой скорости разнесла толпу протестующих в Белграде, есть раненые

В Белграде (Сербия) в районе Жарково автомобиль въехал в толпу участников митинга протеста, в результате чего трое человек получили травмы. Об этом сообщает газета Blic.
«Водитель BMW сбил трех человек в Белграде», — передает газета. По их данным, пострадавшие были немедленно доставлены в медицинское учреждение бригадой скорой помощи. Водитель, оказавший активное сопротивление при задержании, был арестован сотрудниками полиции.
Ранее протестующие в Белграде организовали блокировку движения на ключевых улицах вблизи административного здания президента страны. Протесты развернулись на улицах Кнеза Милоша и Короля Милана, где собралось несколько сотен участников. В ответ на массовые собрания, жандармерия приняла меры по усилению охраны палаточного лагеря, где располагаются сторонники президента.
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