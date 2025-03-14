В Свердловской области температура поднялась выше +12 градусов

В Свердловской области 15 марта температура достигла +12,2 градусов. Самое высокое значение зафиксировали в Екатеринбурге. Выше +11 градусов потеплело в Сысерти, поселке Верхнее Дуброво и Алапаевске.
«Циклон на европейской территории России, поднимаясь к арктическому побережью, выплеснул кратковременное тепло: на 16:00 по местному времени. 15 марта дневной максимум температуры в Екатеринбурге достиг +12,2 градуса», — передает telegram-канал Уралгидрометцентра.
По данным синоптика Алексея Пулина, к 14:00 по уральскому времени метеостанции показывали максимум в +11,9 градусов. «+11,9 Сысерть +11,8 Екатеринбург +11,8 Верхнее Дуброво +11,2 Алапаевск +10,9 Артемовский +9,2 Ивдель +9,1 Каменск-Уральский +8,3 Ревда», — писал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Синоптики сходятся, что через север региона проходит холодный фронт, из-за которого ожидается небольшое похолодание 16-17 марта. Также из-за этого прогнозируются осадки.
Ранее URA.RU писало о побитом 95-летнем температурном рекорде в Екатеринбурге. Самое теплое 15 марта с 1930 года метеостанции отметили в 11:00 по местному времени. Тогда рекорд в 9,5 градусов уступил 9,9 градусам. Плюсовая температура должна сохраниться до 16 марта.
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