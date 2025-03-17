Тайная свадьба, скандалы с мужем и успех в кино: Татьяне Арнтгольц — 43

Татьяна Арнтгольц — одна из самых красивых актрис в России, ставшая популярной благодаря ролям в сериалах и фильмах, таких как «Ласточкино гнездо», «Брак по завещанию» и «Простые истины». В ее фильмографии более 60 работ в кино, кроме того, она участвовала в многочисленных телепроектах.18 марта Татьяне Арнтгольц исполняется 43 года. О ее личной жизни и карьере — в материале URA.RU.
Детство и юность Татьяны Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц выросла в Калининграде, в семье, тесно связанной с театром. Ее родители, Альберт Арнтгольц и Валентина Галич, были известными актерами местного драматического театра. Фамилия Арнтгольц имеет немецкие корни и происходит из польского города Лодзь, где родился прапрадед Татьяны.
У Татьяны есть сестра-близнец Ольга, которая также стала актрисой. Татьяна родилась на 20 минут раньше Ольги. В школе Татьяна увлекалась пятиборьем и художественной гимнастикой, а также мечтала стать спортивной журналисткой. С девятого класса она вместе с сестрой училась в театральном классе калининградского лицея № 49. Среди их одноклассников был будущий актер Артем Ткаченко.
После окончания лицея Татьяна поступила в Высшее театральное училище им. Щепкина, которое окончила в 2003 году. Там она училась вместе с сестрой и Артемом Ткаченко на курсе Николая Афонина.
Фильмы и сериалы
Фильмография актрисы насчитывает более 60 ролей. Вот некоторые из них:
- «NEXT» (2000) — дебютная роль, криминальная драма.
- «Простые истины» (2000) — подростковый сериал, принесший ей популярность.
- «Наваждение» (2004) — драматическая роль, изменившая ее амплуа.
- «Под ливнем пуль» (2006) — военная драма, роль медсестры.
- «Ночные ласточки» (2012) — военная драма, командир авиаполка.
- «Фурцева» (2011) — биографическая лента, роль Екатерины Фурцевой в молодости.
- «Ласточкино гнездо» (2011) — мелодрама, сыграла девушку из провинции Иду.
- «Соблазн» (2014) — мелодрама с ярким дуэтом с Евгением Прониным.
- «Чемпионы» (2014) — спортивная драма, роль фигуристки.
- «Брак по завещанию» (2009) — мелодрама, сыграла скромную московскую продавщицу, получившую в наследство крупную сумму.
- «Фотограф» (2014) — польский триллер, роль милиционера.
- «25-й час» (2015) — экшн-сцена с прыжком с 9-го этажа.
- «Наживка для ангела» (2017) — мелодрама с Татьяной Лютаевой и Борисом Щербаковым.
- «Новый человек» (2018) — комедия с новой стрижкой и ярким образом.
- «Жертва любви» (2021) — мелодрама с Антоном Хабаровым и Кириллом Гребенщиковым.
ТВ-проекты
Успешная актриса Татьяна Арнтгольц не только снималась в кино, но и участвовала в шоу. В 2008 году она появилась в шоу «Ледниковый период» в паре с фигуристом Максимом Стависким. Беременность и проблемы со здоровьем прервали ее выступления, но сестра Ольга, невероятно похожая на Татьяну, заменила ее. С 2018 по 2023 Арнтгольц вела программу «Жди меня» на НТВ, работая с Александром Лазаревым-младшим. Они помогли сотням людей найти друг друга, изменив судьбы к лучшему. В 2022 году Татьяна снялась в сериале «Ангел мести» (режиссер Дарья Полторацкая) вместе с Денисом Никифоровым, Максимом Битюковым и Нелли Уваровой.
Личная жизнь Татьяны Арнтгольц
Личная жизнь Арнтгольц полна ярких поворотов, достойных отдельного сценария. В 2008 году она вышла замуж за коллегу Ивана Жидкова. Через год родилась дочь Мария — событие, которое Татьяна называла «космическим» по силе эмоций. В 2013-м брак распался. Иван ушел, взяв лишь сумку с вещами. Татьяна отмечала, что тогда сильно нервничала, но сейчас благодарна бывшему мужу за мудрость. В 2023 году Жидков рассказывал, что дочь переехала к нему и ее мать этому не препятствовала — они оба с пониманием отнеслись к решению подростка.
В 2025 году бывший муж Татьяны Жидков высказался об отношениях с экс-супругой. «Я был женат, геморрой знатный, я вам скажу. Ни шагу без нотариально заверенного согласия супруги (слово-то какое унылое)», — заявил Жидков в telegram-канале. Сейчас он в отношениях с блогером Марией, которая младше него на 17 лет.
Позже Татьяна начала встречаться с Григорием Антипенко, ее по спектаклю «Двое на качелях». Страсть вспыхнула во время репетиций, но быстро угасла — актеры поняли, что приняли дружбу за любовь. В 2020 году Татьяна вновь вышла замуж — на этот раз за Марка Богатырева. Их тайный роман начался на съемках «Наживки для ангела» в 2017-м. Актриса признавалась, что предложение Марка стало для нее сюрпризом — ведь они встречались совсем недолго. Свадьбу они сыграли тайно.
«С первой встречи я понял, что она — моя женщина», — восторженно говорил актер, подчеркивая, что их встреча была предначертана судьбой. В 2021 году пара стала родителями сына Данилы. Татьяна откровенничала, что материнство далось ей не сразу — пришлось подождать, но малыш стал долгожданным чудом. Актриса отмечала, что с Марком они идеально совпали: оба ценят тишину, избегают светских раутов и дорожат семейными ценностями. «Он с уважением относится к моим родителям и понимает, как важна для меня сестра-близнец», — делилась Татьяна.
Интересно, что супруги часто пересекаются не только дома, но и на съемочной площадке. Например, в комедии «Омар в большом кино» они сыграли супругов.
В 2024 году в интервью Артнгольц заявила, что готова к пополнению. «Материнские ощущения, конечно, разные. Машу я родила в 27 лет, а Данилу — в 39, это уже было суперосознанно. Кстати, еще хочу родить», — цитирует ее АиФ.
Отношения Артнтгольц с сестрой-близнецом
Сестер Арнтгольц назвали в честь героинь «Евгения Онегина». В детстве они часто конфликтовали, но общие увлечения спортом и жизненные трудности помогли им сблизиться. Актрисы поддерживают друг друга и радуются успехам каждой. Татьяна считает, что зависть к родным — это ненормально.
«Если ты завидуешь родному человеку, это ненормально. Когда любишь, делишь с ним все — и радости, и горести», — отмечала актриса в одном из интервью. Несмотря на крепкую связь, сестры очень разные. По словам Татьяны, у них даже никогда не было общих поклонников. Татьяна считает Ольгу своей «второй половиной», человеком, с которым ей очень легко и которого она ни за что не потеряет.
Скандалы с мужем
В 2013 году вокруг Марка разгорелся скандал: СМИ сообщили о его якобы попытке суицида из-за аборта невесты. Слухи мгновенно распространились, вызвав бурное обсуждение. Хотя близкие актера опровергали информацию о самоубийстве, сообщения о госпитализации и экспертизе лишь усилили подозрения.
Сам Богатырев позже объяснил все сильным переутомлением и болезнью. Он призвал не верить слухам, сообщив, что после выздоровления взял творческий отпуск, отключил телефон и уехал отдыхать.
Летом 2024 года папарацци запечатлели Марка в ночном клубе без жены, в компании эффектной блондинки. Актера видели танцующим и обнимающим девушку. Заметив, что его снимают, актер ответил : «Да, что-то я разошелся». Отсутствие обручального кольца на его пальце еще больше встревожило поклонников, опасающихся развода. Татьяна Арнтгольц никак не комментировала ситуацию.
Татьяна Арнтгольц сейчас
Сейчас актриса снимается в кино реже, отдавая приоритет работе в театре и личной жизни. Она активно участвует в театральных постановках и часто отправляется на гастроли по России. Этот выбор позволяет ей совмещать творчество с заботой о семье. Хотя в 2024 году Арнтгольц появилась в фильме «Омар в большом кино», ее внимание все больше смещается в сторону театра и семейных дел.
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