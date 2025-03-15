«Услуга конфиденциальная»: Калашникова — о возможном суррогатном материнстве жены Петросяна

Юморист Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова вполне вероятно стали родителями с помощью суррогатной матери. Такую информацию в беседе с URA.RU озвучила певица Анна Калашникова.
«Такие слухи действительно есть. И я считаю, что ничего плохого в суррогатном материнстве нет — самое главное, что у людей есть желание иметь детей и они идут к этому всеми возможными способами. А насчет того, афишировать этот факт или нет — это личное дело каждого. Многие ходят с накладными животами, это их право. Если люди хотят продолжать легенду о том, что они сами вынашивали и рожали — пусть. Ничего плохого в этом не вижу», — заявила артистка.
Слухи о том, что Татьяна Брухунова не сама вынашивала сына и дочь ходят не только в звездной тусовке. Адвокат Александр Добровинский, который ведет дела звездных клиентов и в курсе их частной жизни, в недавнем интервью Мирей Раппопорт намекнул, что знает семейный секрет юмориста. Правозащитник не стал называть имен, но обозначил, что «любительница чепчиков и жена звезды» носила накладной живот, пишет «7 Дней». При этом Брухунова уверяет, что сама вынашивала детей от юмориста. Тот факт, что беременности не афишировались женщина объясняет тем, что не является публичной персоной, жизнь которой надо рассматривать под лупой.
К слову, слухи о возможном суррогатном материнстве ведутся не только вокруг супруги Евгения Петросяна. В свое время в этом подозревали, например, телеведущую Леру Кудрявцеву, актрису Марину Федункив, певицу Ольгу Орлову. Есть и другие артисты, которые не скрывают, что стали родителями, благодаря достижениям науки и медицины: Алла Пугачева, Яна Рудковская, Алена Апина.
Анна Калашникова уверена, что это прекрасный современный способ, помогающий людям почувствовать радость родительства, которое могло бы быть недоступно, например, из-за проблем со здоровьем человека. «Лучше воспользоваться суррогатным материнством, чем вообще не иметь детей и не оставить ничего после себя. Суррогатная материнство — это недешевая услуга, а еще важно помнить, что она с обеих сторон конфиденциальная. Поэтому, может быть, некоторые публичные персоны и не раскрывают эти факты», — пояснила Калашникова.
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в 2019 году. Для юмориста этот брак стал пятым, для его помощницы — первым. Сын пары Ваган появился на свет в 2020 году, а через три года родилась их дочь Матильда.
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