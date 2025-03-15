Полынь и чеснок: россиянам перечислили народные методы борьбы с клещами

Врач Мухина: вместо репеллентов от клещей можно использовать эфирные масла
© Служба новостей «URA.RU»
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Вместо репеллентов можно использовать народные средства
Вместо репеллентов можно использовать народные средства Фото:

Для борьбы с клещами можно опрыскать себя отваром из полыни или чеснока или натереться эфирными маслами. Также вместо репеллентов можно использовать и другие народные средства, сообщила врач-инфекционист Марият Мухина. 

«Можно приготовить настои из трав с ярко выраженным запахом, например, полыни или лаванды», — сообщила Марият Мухина в беседе с Life.ru. Она добавила, что сухие травы необходимо залить кипятком, а затем дать им настояться несколько часов. После этого настой можно распылять на одежду и кожу.

Также вместо репеллентов и инсектицидов, на которые у некоторых людей есть аллергия, можно применять эфирные масла лаванды, чайного дерева, цитронеллы, розмарина. Их следует смешать с растительным маслом и намазать на кожу. 

Также некоторые люди могут использовать чеснок и уксус. Уксус можно распылять, чеснок — употреблять в пищу или делать из него настой. Однако такой метод, в отличие от предыдущих, будет отличаться неприятным запахом, заключила Мухина.

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Для борьбы с клещами можно опрыскать себя отваром из полыни или чеснока или натереться эфирными маслами. Также вместо репеллентов можно использовать и другие народные средства, сообщила врач-инфекционист Марият Мухина.  «Можно приготовить настои из трав с ярко выраженным запахом, например, полыни или лаванды», — сообщила Марият Мухина в беседе с Life.ru. Она добавила, что сухие травы необходимо залить кипятком, а затем дать им настояться несколько часов. После этого настой можно распылять на одежду и кожу. Также вместо репеллентов и инсектицидов, на которые у некоторых людей есть аллергия, можно применять эфирные масла лаванды, чайного дерева, цитронеллы, розмарина. Их следует смешать с растительным маслом и намазать на кожу.  Также некоторые люди могут использовать чеснок и уксус. Уксус можно распылять, чеснок — употреблять в пищу или делать из него настой. Однако такой метод, в отличие от предыдущих, будет отличаться неприятным запахом, заключила Мухина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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