В небе над Дзержинске в ДНР ведется борьба дронов на веревках. Об этом сообщил командир взвода операторов БПЛА 132-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 51-й армии с позывным «Тунгус».
«Сейчас в основном война в небо ушла. Потому что даже в небе, когда мы разведку проводим сейчас на нашем направлении, очень активно начали летать дроны с веревкой», — рассказал «Тунгус». Его слова передает РИА Новости.
По словам российского бойца, его подразделение эксплуатирует различные типы дронов, включая разведывательные беспилотники, FPV-дроны, гексакоптеры и дроны на оптоволокне. Он также описал сценарий, при котором происходят воздушные схватки между БПЛА: один из дронов подлетает и сбивает оппонента с помощью веревки.
Об освобождении Дзержинска в ДНР стало известно 7 февраля 2025 года. По информации Минобороны России, этого удалось достичь благодаря интенсивным наступательным операциям, проведенным различными подразделениями российской армии, а также добровольческим формированием «Ветераны» из группировки войск «Центр», пишет RT.
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