Военный ВС РФ рассказал о борьбе дронов над Дзержинском

Боец с позывным Тунгус: борьба дронов на веревках идет в небе над Дзержинском
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Над Дзержинском в ДНР идет борьба дронов на веревках
Над Дзержинском в ДНР идет борьба дронов на веревках Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В небе над Дзержинске в ДНР ведется борьба дронов на веревках. Об этом сообщил командир взвода операторов БПЛА 132-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 51-й армии с позывным «Тунгус».

«Сейчас в основном война в небо ушла. Потому что даже в небе, когда мы разведку проводим сейчас на нашем направлении, очень активно начали летать дроны с веревкой», — рассказал «Тунгус». Его слова передает РИА Новости.

По словам российского бойца, его подразделение эксплуатирует различные типы дронов, включая разведывательные беспилотники, FPV-дроны, гексакоптеры и дроны на оптоволокне. Он также описал сценарий, при котором происходят воздушные схватки между БПЛА: один из дронов подлетает и сбивает оппонента с помощью веревки.

Об освобождении Дзержинска в ДНР стало известно 7 февраля 2025 года. По информации Минобороны России, этого удалось достичь благодаря интенсивным наступательным операциям, проведенным различными подразделениями российской армии, а также добровольческим формированием «Ветераны» из группировки войск «Центр», пишет RT.

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В небе над Дзержинске в ДНР ведется борьба дронов на веревках. Об этом сообщил командир взвода операторов БПЛА 132-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 51-й армии с позывным «Тунгус». «Сейчас в основном война в небо ушла. Потому что даже в небе, когда мы разведку проводим сейчас на нашем направлении, очень активно начали летать дроны с веревкой», — рассказал «Тунгус». Его слова передает РИА Новости. По словам российского бойца, его подразделение эксплуатирует различные типы дронов, включая разведывательные беспилотники, FPV-дроны, гексакоптеры и дроны на оптоволокне. Он также описал сценарий, при котором происходят воздушные схватки между БПЛА: один из дронов подлетает и сбивает оппонента с помощью веревки. Об освобождении Дзержинска в ДНР стало известно 7 февраля 2025 года. По информации Минобороны России, этого удалось достичь благодаря интенсивным наступательным операциям, проведенным различными подразделениями российской армии, а также добровольческим формированием «Ветераны» из группировки войск «Центр», пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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