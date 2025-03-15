AFP: Дуров уехал из Франции в Дубай

Основатель мессенджера «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров покинул Францию и улетел в Дубай. Об этом сообщают французские СМИ.
«Дуров выехал из Франции в Дубай», — пишет агентство Agence France-Presse. Отмечается, что выезд одобрен судом, основателю мессенджера разрешено покинуть страну на несколько недель.
Дурова задержали в аэропорту Парижа в августе 2024 года. Его заключили под арест в связи с обвинениями в том, что через Telegram во Франции осуществляется противоправная деятельность, в частности, торговля наркотиками. После этого основателя мессенджеров отпустили под залог, однако ему было запрещено покидать территорию страны.
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