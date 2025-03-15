AFP: Дуров уехал из Франции в Дубай

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Дуров уехал из Франции с разрешения суда
Дуров уехал из Франции с разрешения суда Фото:
новость из сюжета
Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Основатель мессенджера «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров покинул Францию и улетел в Дубай. Об этом сообщают французские СМИ.

«Дуров выехал из Франции в Дубай», — пишет агентство Agence France-Presse. Отмечается, что выезд одобрен судом, основателю мессенджера разрешено покинуть страну на несколько недель. 

Дурова задержали в аэропорту Парижа в августе 2024 года. Его заключили под арест в связи с обвинениями в том, что через Telegram во Франции осуществляется противоправная деятельность, в частности, торговля наркотиками. После этого основателя мессенджеров отпустили под залог, однако ему было запрещено покидать территорию страны.

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Основатель мессенджера «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров покинул Францию и улетел в Дубай. Об этом сообщают французские СМИ. «Дуров выехал из Франции в Дубай», — пишет агентство Agence France-Presse. Отмечается, что выезд одобрен судом, основателю мессенджера разрешено покинуть страну на несколько недель.  Дурова задержали в аэропорту Парижа в августе 2024 года. Его заключили под арест в связи с обвинениями в том, что через Telegram во Франции осуществляется противоправная деятельность, в частности, торговля наркотиками. После этого основателя мессенджеров отпустили под залог, однако ему было запрещено покидать территорию страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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