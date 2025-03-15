Украина утвердила состав переговорной группы по урегулированию конфликта

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Зеленский утвердил делегацию Украины для мирных переговоров
Зеленский утвердил делегацию Украины для мирных переговоров Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский утвердил состав делегации страны для участия в мирных переговорах. Как следует из официального распоряжения, в переговорную группу вошли глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров. Задачей делегации является взаимодействие с международными партнерами Украины для обеспечения переговоров, направленных на достижение справедливого мира.

Ермак возглавит украинскую делегацию на переговорах. Он имеет право вносить изменения в состав украинской делегации после согласования с министром иностранных дел Украины. Также Ермак уполномочен привлекать сотрудников государственных органов, предприятий, учреждений и организаций для поддержки работы делегации. Это делается в соответствии с установленными процедурами и после согласования с их руководителями, научными советниками и экспертами, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Зеленского.

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Украинский лидер Владимир Зеленский утвердил состав делегации страны для участия в мирных переговорах. Как следует из официального распоряжения, в переговорную группу вошли глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров. Задачей делегации является взаимодействие с международными партнерами Украины для обеспечения переговоров, направленных на достижение справедливого мира. Ермак возглавит украинскую делегацию на переговорах. Он имеет право вносить изменения в состав украинской делегации после согласования с министром иностранных дел Украины. Также Ермак уполномочен привлекать сотрудников государственных органов, предприятий, учреждений и организаций для поддержки работы делегации. Это делается в соответствии с установленными процедурами и после согласования с их руководителями, научными советниками и экспертами, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Зеленского.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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