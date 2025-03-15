Украина утвердила состав переговорной группы по урегулированию конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский утвердил состав делегации страны для участия в мирных переговорах. Как следует из официального распоряжения, в переговорную группу вошли глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров. Задачей делегации является взаимодействие с международными партнерами Украины для обеспечения переговоров, направленных на достижение справедливого мира.
Ермак возглавит украинскую делегацию на переговорах. Он имеет право вносить изменения в состав украинской делегации после согласования с министром иностранных дел Украины. Также Ермак уполномочен привлекать сотрудников государственных органов, предприятий, учреждений и организаций для поддержки работы делегации. Это делается в соответствии с установленными процедурами и после согласования с их руководителями, научными советниками и экспертами, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Зеленского.
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