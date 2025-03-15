Зеленский вернулся к своей идее об объединенной армии Европы

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал страны Европы к созданию собственных объединенных вооруженных сил. Об этом он заявил в ходе онлайн-встречи лидеров западных стран по Украине.
«Мы должны сформировать четкую позицию по гарантиям безопасности... Мы должны продолжить работу над контингентами, которые станут основой будущих Вооруженных сил Европы. Мир будет надежнее при наличии на местах европейских контингентов, которые будут иметь поддержку американской стороны», — сказал Зеленский на совещании. Трансляция мероприятия шла на странице британского премьер-министра Кира Стармера в соцсети Х.
В своем обращении Зеленский также подчеркнул важность определения конкретных обязательств и методов работы новой европейской военной структуры. Это предложение, по мнению украинского лидера, должно способствовать более эффективной защите интересов стран Европы на международной арене.
На онлайн-саммите по Украине 15 марта присутствовали руководители различных государств и международных организаций. В числе участников были премьер-министры Австралии, Бельгии, Болгарии, Греции, Дании, Исландии и других стран. Президенты Литвы, Румынии, Турции, Финляндии и Франции также приняли активное участие в мероприятии. Канцлер Германии Олаф Шольц, председатель Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш и украинский лидер Владимир Зеленский также участвовали во встрече.
Ранее Владимир Зеленский уже предлагал создать общеевропейские вооруженные силы, в которых примут участие и ВСУ. Он утверждал, что для усиления Европы необходимо сформировать объединенные военные силы, что будет значимым шагом к более мощной защите континента. Украинский лидер признал, что вопросы организации такого объединения остаются открытыми, однако подчеркнул важность начала работ по его реализации.
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