Зеленский предложил создать армию Европы с привлечением ВСУ

Глава Украины Владимир Зеленский выразил идею о создании вооруженных сил Европы, в которых бы принимали участие Вооруженные Силы Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что такая инициатива поможет укрепить безопасность всего европейского континента. Это предложение было озвучено им на пресс-конференции.
«Европа должна найти возможность создать такую структуру с названием ВС Европы или по-другому, но главное, чтобы там присутствовали сильные армии Европы. При этом армия Украины является составляющей армии Европы, потому что вы будете финансировать не только Украину, а финансировать таким образом всю безопасность для Европы», — сказал Зеленский на пресс-конференции, прямой эфир шел на youtube-канале его офиса.
По мнению Зеленского, Европа должна стать сильнее, и создание единых вооруженных сил может быть шагом в этом направлении. Он признает, что пока может быть неясно, как будет организована такая структура, но подчеркивает необходимость работать над ее разработкой. Основная идея состоит в том, чтобы объединить сильные армии Европы для общей защиты континента.
Ранее Зеленский сообщил о необходимости обеспечения своей страны комплексными гарантиями безопасности, сопоставимыми с теми, которые имеет Израиль. По его словам, для защиты Киева нужны ракеты, мощная армия и интеграция в ЕС.
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