В Белграде, столице Сербии, 15 марта проходят массовые антиправительственные протесты. На улицы города вышли тысячи студентов, фермеров и активистов оппозиции, которые потребовали отставки президента Александра Вучича и всего его кабинета министров. Ситуация в центре города оставалась напряженной, особенно учитывая, что снайперы заняли позиции на крышах парламента и Конституционного суда, а полиция усилила охрану ключевых объектов. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU.
В районе Жарково произошел инцидент, когда автомобиль на высокой скорости въехал в толпу демонстрантов. В результате этого трое участников акции получили травмы и были немедленно доставлены в медицинское учреждение сотрудниками скорой помощи. Водитель автомобиля был задержан после того, как оказал сопротивление правоохранительным органам.
Сотрудники правоохранительных органов Белграда арестовали мужчину, который угрожал осуществить взрыв в здании администрации президента Сербии Александра Вучича. Задержанный, родившийся в 1972 году, был перехвачен после того, как он объявил охране в центре столицы о своих намерениях. По его словам, он нес с собой две бомбы и планировал активировать их внутри здания, где расположены офисы президента, находящиеся всего в десяти минутах ходьбы от места задержания.
Протесты начались 1 ноября 2024 года после трагического события в Нови-Саде, где в результате обрушения навеса на железнодорожной станции погибли 15 человек, в том числе двое детей. Студенты выдвинули обвинения в адрес правительства в коррупции при строительстве объекта. Оппозиция же заявила, что данное событие символизирует неудачи текущего руководства страны.
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