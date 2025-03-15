Зеленский запросил на перемирие больше 30 дней

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил мнение, что на перемирие потребуется больше времени, чем предполагаемые 30 дней. Об этом он заявил во время онлайн-саммита западных стран по Украине.
«На прекращение огня может потребоваться не 30 дней, а чуть больше», — сказал Зеленский на встрече. Транляция саммита шла на странице премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Х.
Украинский лидер также заявил, что Киев добился значительных успехов в ходе переговоров с США, которые прошли в Саудовской Аравии. По словам Зеленского, Украина «победила» на этих переговорах.
Ранее президент России Владимир Путин высказался в поддержку предложения о 30-дневном прекращении огня с Украиной, но подчеркнул наличие ряда значимых нюансов. Так, по мнению Путина, в период перемирия Киев может использовать этот шанс для усиления своего вооружения за счет получения новых видов военной техники и оружия. Кроме того, президент РФ выразил опасения, что Украина может осуществить принудительную мобилизацию в это время.
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