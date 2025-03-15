Зеленский запросил на перемирие больше 30 дней

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский заявил, что на перемирие нужно больше времени
Зеленский заявил, что на перемирие нужно больше времени Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил мнение, что на перемирие потребуется больше времени, чем предполагаемые 30 дней. Об этом он заявил во время онлайн-саммита западных стран по Украине.

«На прекращение огня может потребоваться не 30 дней, а чуть больше», — сказал Зеленский на встрече. Транляция саммита шла на странице премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Х.

Украинский лидер также заявил, что Киев добился значительных успехов в ходе переговоров с США, которые прошли в Саудовской Аравии. По словам Зеленского, Украина «победила» на этих переговорах.

Ранее президент России Владимир Путин высказался в поддержку предложения о 30-дневном прекращении огня с Украиной, но подчеркнул наличие ряда значимых нюансов. Так, по мнению Путина, в период перемирия Киев может использовать этот шанс для усиления своего вооружения за счет получения новых видов военной техники и оружия. Кроме того, президент РФ выразил опасения, что Украина может осуществить принудительную мобилизацию в это время.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил мнение, что на перемирие потребуется больше времени, чем предполагаемые 30 дней. Об этом он заявил во время онлайн-саммита западных стран по Украине. «На прекращение огня может потребоваться не 30 дней, а чуть больше», — сказал Зеленский на встрече. Транляция саммита шла на странице премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Х. Украинский лидер также заявил, что Киев добился значительных успехов в ходе переговоров с США, которые прошли в Саудовской Аравии. По словам Зеленского, Украина «победила» на этих переговорах. Ранее президент России Владимир Путин высказался в поддержку предложения о 30-дневном прекращении огня с Украиной, но подчеркнул наличие ряда значимых нюансов. Так, по мнению Путина, в период перемирия Киев может использовать этот шанс для усиления своего вооружения за счет получения новых видов военной техники и оружия. Кроме того, президент РФ выразил опасения, что Украина может осуществить принудительную мобилизацию в это время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...