Меркель назвала угнетающей перепалку Трампа и Зеленского

Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского была «очень угнетающей». Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель.
«Я скажу только, что предпочла бы не видеть этой встречи, особенно если учесть, что ее видели по всей России, в том числе и президент Путин», — заявила Ангела Меркель в беседе с немецким изданием Berliner Zeitung. Экс-канцлер назвала эту встречу «очень угнетающей».
Она добавила, что не знает, повлияло ли на исход встречи решение Зеленского говорить в Белом доме только на английском. По ее словам, когда она сама говорила по-английски с представителями Великобритании и США, пытаясь заслужить их одобрения, журналисты часто указывали ей на ошибки в предлогах.
Визит Зеленского в Белый дом прошел 28 февраля. Трамп несколько раз указал на то, что украинский лидер прибыл на деловую встречу в спортивной одежде, а не в костюме. На мероприятии они должны были подписать соглашение о разработке редкоземельных металлов на территории Украины, однако ее лидер потребовал взамен гарантий безопасности от США. Встреча переросла в перепалку, соглашение не было подписано, и Трамп попросил Зеленского и делегацию раньше времени покинуть Белый дом.
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