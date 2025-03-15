Путин, Лукашенко, Алиев и Рахмон договорились встретиться 9 мая в Москве

Лидеры России, Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана договорились встретиться 9 мая в Москве в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе неформальной встречи Владимира Путина, Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона, которые также связались по телефону с Ильхамом Алиевым, было принято решение о встрече. «Состоялся теплый, дружеский разговор, в ходе которого лидеры обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений», — сообщили журналисты кремлевского пула РИА Новости. Подробности обсуждений пока не раскрываются.
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