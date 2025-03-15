Путин, Лукашенко, Алиев и Рахмон договорились встретиться 9 мая в Москве

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Путин и Лукашенко провели неформальную встречу с Рахмоном
Путин и Лукашенко провели неформальную встречу с Рахмоном Фото:

Лидеры России, Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана договорились встретиться 9 мая в Москве в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе неформальной встречи Владимира Путина, Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона, которые также связались по телефону с Ильхамом Алиевым, было принято решение о встрече. «Состоялся теплый, дружеский разговор, в ходе которого лидеры обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений», — сообщили журналисты кремлевского пула РИА Новости. Подробности обсуждений пока не раскрываются.

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Лидеры России, Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана договорились встретиться 9 мая в Москве в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. В ходе неформальной встречи Владимира Путина, Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона, которые также связались по телефону с Ильхамом Алиевым, было принято решение о встрече. «Состоялся теплый, дружеский разговор, в ходе которого лидеры обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений», — сообщили журналисты кремлевского пула РИА Новости. Подробности обсуждений пока не раскрываются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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