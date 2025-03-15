Ивлеева анонсировала реалити-шоу с новым мужем

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева выложила в соцсетях ролик с анонсом нового реалити-шоу «Чегеря». На видео она в рабочей куртке сидит вы ковше трактора, за рулем которого — ее новый муж, телеведущий Филипп Бегак.
На опубликованном видеоролике Ивлеева и Бегак ездят на тракторе, обнимаются и целуются. На фоне — ряды наваленных бревен, лес, деревянные дома и другие деревенские декорации. Несколько раз фигурирует название будущего проекта — «Чегеря», а также надпись «Скоро». Конкретной даты, тем не менее, не указывается.
Ивлеева повторно вышла замуж в декабре 2024 года, ее супругом стал 32-летний Бегак. Он имеет собственное фермерское хозяйство.
В декабре 2023 года телеведущая устроила так называемую «голую вечеринку» в Москве. Туда были приглашены многие артисты, среди них — Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита и другие. Дресс-кодом данного мероприятия стали достаточно откровенные наряды. Проведение такой вечеринки в разгар СВО вызвало бурную реакцию общества, многим артистам пришлось публично извиняться. Бренды начали расторгать контракты с Ивлеевой, ФНС начала ее проверку. После этого она долгое время не появлялась в медийном пространстве.
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