Внутри магазина «Пятерочка» под Суджей можно увидеть разрушения: на полу валяются коробки, ящики и обломки потолка, а со стены свисают провода. На стенах остались надписи, оставленные украинскими боевиками. Об этом рассказал военный корреспондент Мурад Газдиев.
«Для украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, этот супермаркет стал чем-то вроде мемориала. Для многих из них он оказался последним местом, на котором они оставили какую-либо надпись. Внутри магазина на стенах можно заметить надписи. На полу валяются, в том числе коробки, ящики и обломки потолка. С самого потолка свисают провода», — сообщает RT со ссылкой на Гадзиева.
Ранее URA.RU сообщало, что в Судже разрушен магазин «Пятерочка», который ранее был популярен среди бойцов ВСУ. Военкор Влад Андрица опубликовал видео, показывающее, что от здания практически ничего не осталось. Ранее ВС РФ выбили украинских военных из этого магазина, который они использовали как место паломничества.
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