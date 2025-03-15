15 марта 2025

Военкор Газдиев показал, как выглядит освобожденная «Пятерочка» под Суджей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Внутри магазина можно увидеть разрушения: на полу валяются коробки, ящики и обломки
Внутри магазина можно увидеть разрушения: на полу валяются коробки, ящики и обломки Фото:

Внутри магазина «Пятерочка» под Суджей можно увидеть разрушения: на полу валяются коробки, ящики и обломки потолка, а со стены свисают провода. На стенах остались надписи, оставленные украинскими боевиками. Об этом рассказал военный корреспондент Мурад Газдиев.

«Для украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, этот супермаркет стал чем-то вроде мемориала. Для многих из них он оказался последним местом, на котором они оставили какую-либо надпись. Внутри магазина на стенах можно заметить надписи. На полу валяются, в том числе коробки, ящики и обломки потолка. С самого потолка свисают провода», — сообщает RT со ссылкой на Гадзиева.

Военный корреспондент Газдиев показал изнутри магазин «Пятерочка»
Военный корреспондент Газдиев показал изнутри магазин «Пятерочка»
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что в Судже разрушен магазин «Пятерочка», который ранее был популярен среди бойцов ВСУ. Военкор Влад Андрица опубликовал видео, показывающее, что от здания практически ничего не осталось. Ранее ВС РФ выбили украинских военных из этого магазина, который они использовали как место паломничества.

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Внутри магазина «Пятерочка» под Суджей можно увидеть разрушения: на полу валяются коробки, ящики и обломки потолка, а со стены свисают провода. На стенах остались надписи, оставленные украинскими боевиками. Об этом рассказал военный корреспондент Мурад Газдиев. «Для украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, этот супермаркет стал чем-то вроде мемориала. Для многих из них он оказался последним местом, на котором они оставили какую-либо надпись. Внутри магазина на стенах можно заметить надписи. На полу валяются, в том числе коробки, ящики и обломки потолка. С самого потолка свисают провода», — сообщает RT со ссылкой на Гадзиева. Ранее URA.RU сообщало, что в Судже разрушен магазин «Пятерочка», который ранее был популярен среди бойцов ВСУ. Военкор Влад Андрица опубликовал видео, показывающее, что от здания практически ничего не осталось. Ранее ВС РФ выбили украинских военных из этого магазина, который они использовали как место паломничества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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