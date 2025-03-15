В ДТП с BMW в центре Москвы пострадали четыре взрослых и двое детей

В результате аварии с BMW в центре Москвы пострадало 6 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения.
«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек, среди которых двое детей. Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Авария произошла сегодня, 15 марта. После столкновения двух автомобилей один из них вылетел на автобусную остановку и врезался в толпу людей. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия.
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