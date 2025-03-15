15 марта 2025

В ДТП с BMW в центре Москвы пострадали четыре взрослых и двое детей

В центре Москвы в аварии с BMW пострадало 6 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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BMW вылетело на остановку после ДТП
BMW вылетело на остановку после ДТП Фото:

В результате аварии с BMW в центре Москвы пострадало 6 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек, среди которых двое детей. Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести», — говорится в сообщении в Telegram-канале

Авария произошла сегодня, 15 марта. После столкновения двух автомобилей один из них вылетел на автобусную остановку и врезался в толпу людей. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия.

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В результате аварии с BMW в центре Москвы пострадало 6 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения. «В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек, среди которых двое детей. Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести», — говорится в сообщении в Telegram-канале.  Авария произошла сегодня, 15 марта. После столкновения двух автомобилей один из них вылетел на автобусную остановку и врезался в толпу людей. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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