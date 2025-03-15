15 марта 2025

Переделка из советской ракеты с увеличенной дальностью: что известно о новой ракете ВСУ «Длинный Нептун»

Зеленский заявил об испытании ракеты «Длинный Нептун» с дальностью 1000 км
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский похвастался новой ракетой
Зеленский похвастался новой ракетой Фото:

На Украине испытали новую ракету «Длинный Нептун». По словам президента страны Владимира Зеленского, она имеет дальность в тысячу километров. Как создавалась ракета, и есть ли аналоги у России — в материале URA.RU. 

История создания

ПКР Р-360 «Нептун» — украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета была создана на основе советской ракеты Х-35, которую начали испытывать более 40 лет назад, в 1983. Дальность работы украинской ракеты составляет 280 километров. 

Работы над ракетой начались в 2014 году. Впервые была представлена на выставке «Оружие и оборона» в Киеве в 2015 году. Первые испытания состоялись 22 марта 2016 года. 5 декабря 2018 года на Украине проверили дальности полета ракеты, управления и точности наведения. 23 августа 2020 года указом министра обороны Украины ракетный комплекс «Нептун» был принят на вооружение. 15 марта 2021 года опытные образцы комплекса РК-360МЦ «Нептун» передали. 

Длинный Нептун

В марте 2025 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что новая модификация ракеты «Длинный Нептун» прошла испытание. По словам украинского лидера, высокоточная ракета может лететь на тысячу километров. 

Однако, никаких подробностей о технико-технических характеристиках нового боеприпаса не прозвучало. Командующие ВСУ так же не комментировали испытания. 

Есть ли у России подобные ракеты

Россия располагает несколькими видами подобных ракет. Начиная от легендарного «Искандера», дальность полета ракеты которого составляет до 500 км, продолжая комплексом «Оникс-М» с радиусом атаки до 800 км, и заканчивая новейшей ракетой «Циркон», первый боевой пуск последней произошел в начале февраля 2024 года. 

В свою очередь член комитета Госдумы по обороне РФ Андрей Колесник заявил, что Россия может вполне оправдано применить «Орешник», если Украина использует «Длинный Нептун». По его словам, Россия обладает сильнейшей в мире системой противовоздушной обороны, которая признана на международном уровне, передает RT.

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На Украине испытали новую ракету «Длинный Нептун». По словам президента страны Владимира Зеленского, она имеет дальность в тысячу километров. Как создавалась ракета, и есть ли аналоги у России — в материале URA.RU.  История создания ПКР Р-360 «Нептун» — украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета была создана на основе советской ракеты Х-35, которую начали испытывать более 40 лет назад, в 1983. Дальность работы украинской ракеты составляет 280 километров.  Работы над ракетой начались в 2014 году. Впервые была представлена на выставке «Оружие и оборона» в Киеве в 2015 году. Первые испытания состоялись 22 марта 2016 года. 5 декабря 2018 года на Украине проверили дальности полета ракеты, управления и точности наведения. 23 августа 2020 года указом министра обороны Украины ракетный комплекс «Нептун» был принят на вооружение. 15 марта 2021 года опытные образцы комплекса РК-360МЦ «Нептун» передали.  Длинный Нептун В марте 2025 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что новая модификация ракеты «Длинный Нептун» прошла испытание. По словам украинского лидера, высокоточная ракета может лететь на тысячу километров.  Однако, никаких подробностей о технико-технических характеристиках нового боеприпаса не прозвучало. Командующие ВСУ так же не комментировали испытания.  Есть ли у России подобные ракеты Россия располагает несколькими видами подобных ракет. Начиная от легендарного «Искандера», дальность полета ракеты которого составляет до 500 км, продолжая комплексом «Оникс-М» с радиусом атаки до 800 км, и заканчивая новейшей ракетой «Циркон», первый боевой пуск последней произошел в начале февраля 2024 года.  В свою очередь член комитета Госдумы по обороне РФ Андрей Колесник заявил, что Россия может вполне оправдано применить «Орешник», если Украина использует «Длинный Нептун». По его словам, Россия обладает сильнейшей в мире системой противовоздушной обороны, которая признана на международном уровне, передает RT.
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