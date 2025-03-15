Тестирование робота-уборщика, разработанного компанией из Ростова-на-Дону, началось в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Кибер-полотер предназначен для уборки помещений общественного назначения, он будет работать в зоне регистрации и при входе в терминал А. Об этом сообщается в telegram-канале воздушной гавани.
«Это достаточно свежая разработка, и данные о работе кибер-полотера будут полезны разработчикам. А наши службы получат опыт эксплуатации такой техники», — сообщили представители аэропорта. Тестирование робота продлится несколько дней.
Как сообщало URA.RU ранее, в международном терминале Кольцово установили автоматизированные кабины паспортного контроля «Сапсан». Они позволят увеличить пропускную способность на границе.
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