В аэропорту Екатеринбурга замечен киборг-полотер из Ростова. Видео

16 марта 2025 в 02:01 Размер текста - 17 +

В аэропорту Кольцово решили протестировать новые технологии Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Тестирование робота-уборщика, разработанного компанией из Ростова-на-Дону, началось в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Кибер-полотер предназначен для уборки помещений общественного назначения, он будет работать в зоне регистрации и при входе в терминал А. Об этом сообщается в telegram-канале воздушной гавани. «Это достаточно свежая разработка, и данные о работе кибер-полотера будут полезны разработчикам. А наши службы получат опыт эксплуатации такой техники», — сообщили представители аэропорта. Тестирование робота продлится несколько дней. Как сообщало URA.RU ранее, в международном терминале Кольцово установили автоматизированные кабины паспортного контроля «Сапсан». Они позволят увеличить пропускную способность на границе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тестирование робота-уборщика, разработанного компанией из Ростова-на-Дону, началось в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Кибер-полотер предназначен для уборки помещений общественного назначения, он будет работать в зоне регистрации и при входе в терминал А. Об этом сообщается в telegram-канале воздушной гавани. «Это достаточно свежая разработка, и данные о работе кибер-полотера будут полезны разработчикам. А наши службы получат опыт эксплуатации такой техники», — сообщили представители аэропорта. Тестирование робота продлится несколько дней. Как сообщало URA.RU ранее, в международном терминале Кольцово установили автоматизированные кабины паспортного контроля «Сапсан». Они позволят увеличить пропускную способность на границе.