15 марта 2025
14 марта 2025

В аэропорту Екатеринбурга замечен киборг-полотер из Ростова. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт кольцово, терминал
В аэропорту Кольцово решили протестировать новые технологии Фото:

Тестирование робота-уборщика, разработанного компанией из Ростова-на-Дону, началось в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Кибер-полотер предназначен для уборки помещений общественного назначения, он будет работать в зоне регистрации и при входе в терминал А. Об этом сообщается в telegram-канале воздушной гавани.

«Это достаточно свежая разработка, и данные о работе кибер-полотера будут полезны разработчикам. А наши службы получат опыт эксплуатации такой техники», — сообщили представители аэропорта. Тестирование робота продлится несколько дней.

Как сообщало URA.RU ранее, в международном терминале Кольцово установили автоматизированные кабины паспортного контроля «Сапсан». Они позволят увеличить пропускную способность на границе.

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Тестирование робота-уборщика, разработанного компанией из Ростова-на-Дону, началось в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Кибер-полотер предназначен для уборки помещений общественного назначения, он будет работать в зоне регистрации и при входе в терминал А. Об этом сообщается в telegram-канале воздушной гавани. «Это достаточно свежая разработка, и данные о работе кибер-полотера будут полезны разработчикам. А наши службы получат опыт эксплуатации такой техники», — сообщили представители аэропорта. Тестирование робота продлится несколько дней. Как сообщало URA.RU ранее, в международном терминале Кольцово установили автоматизированные кабины паспортного контроля «Сапсан». Они позволят увеличить пропускную способность на границе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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