15 марта 2025

Здание «Пятерочки» под Суджей могут превратить в памятник

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хинштейн предложил сохранить разрушенное здание магазина «Пятерочка»
Хинштейн предложил сохранить разрушенное здание магазина «Пятерочка» Фото:

Разрушенное здание магазина «Пятерочка» в Судже могут сохранить, как напоминание об оккупации города. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Нужно оставить и то, что будет напоминать будущим поколениям обо всех испытаниях, через которые пришлось пройти суджанцам во время оккупации. Обсудим, какой из разрушенных и оскверненных врагом объектов мы сохраним в сегодняшнем состоянии: как вариант — возможно, уже ставшую легендарной „Пятерочку“, — написал в своем telegram-канале Хинштейн.

Ранее URA.RU сообщало, что внутри разрушенного магазина «Пятерочка» под Суджей видны следы разрушений: на полу разбросаны коробки, ящики и обломки потолка, а со стен свисают провода. На стенах остались надписи, оставленные украинскими боевиками, которые использовали магазин как своего рода мемориал. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Разрушенное здание магазина «Пятерочка» в Судже могут сохранить, как напоминание об оккупации города. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. «Нужно оставить и то, что будет напоминать будущим поколениям обо всех испытаниях, через которые пришлось пройти суджанцам во время оккупации. Обсудим, какой из разрушенных и оскверненных врагом объектов мы сохраним в сегодняшнем состоянии: как вариант — возможно, уже ставшую легендарной „Пятерочку“, — написал в своем telegram-канале Хинштейн. Ранее URA.RU сообщало, что внутри разрушенного магазина «Пятерочка» под Суджей видны следы разрушений: на полу разбросаны коробки, ящики и обломки потолка, а со стен свисают провода. На стенах остались надписи, оставленные украинскими боевиками, которые использовали магазин как своего рода мемориал. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...