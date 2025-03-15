15 марта 2025

Женщина и ребенок ранены в результате обстрела ВСУ в Белгородской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Два человека ранены в результате атаки ВСУ
Два человека ранены в результате атаки ВСУ Фото:

Женщина и 7-летний ребенок ранены в результате атаки беспилотника ВСУ на город Губкин в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. 

«В городе Губкин беспилотник атаковал частный дом. Ранены женщина и 7-летний ребенок. Бригада скорой доставила женщину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями в Губкинскую ЦРБ. В Старооскольскую окружную детскую больницу доставляют 7-летнего мальчика с осколочными ранениями рук и ног», — написал Гладков в своем telegram-канале. 

От удара беспилотника произошло возгорание дома. Информация о последствиях уточняется.

Атаки беспилотников на Белгородскую область стали частыми в последнее время. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал о массированных ударах, в результате которых за сутки было выпущено около 80 БПЛА и не менее 50 боеприпасов, приводя к ранениям среди мирного населения и разрушениям в нескольких районах области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Женщина и 7-летний ребенок ранены в результате атаки беспилотника ВСУ на город Губкин в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.  «В городе Губкин беспилотник атаковал частный дом. Ранены женщина и 7-летний ребенок. Бригада скорой доставила женщину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями в Губкинскую ЦРБ. В Старооскольскую окружную детскую больницу доставляют 7-летнего мальчика с осколочными ранениями рук и ног», — написал Гладков в своем telegram-канале.  От удара беспилотника произошло возгорание дома. Информация о последствиях уточняется. Атаки беспилотников на Белгородскую область стали частыми в последнее время. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал о массированных ударах, в результате которых за сутки было выпущено около 80 БПЛА и не менее 50 боеприпасов, приводя к ранениям среди мирного населения и разрушениям в нескольких районах области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...