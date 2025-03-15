15 марта 2025

Протестующие в Белграде разошлись

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Митинг в столице Сербии закончен
Митинг в столице Сербии закончен Фото:

В столице Сербии завершился масштабный митинг протеста. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Протестующие не стали вступать в стычки с полицейскими и разошлись. Некоторые активисты собирают мусор, оставшийся после акции», — пишут РИА Новости. 

Транспортное движение в центральной части города было восстановлено. 

Протесты в Сербии, начавшиеся в ноябре 2024 года после трагического инцидента на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где погибли 15 человек, продолжаются. Они направлены против президента Александра Вучича и его правительства, которые обвиняются в недостаточной ответственности за безопасность граждан.

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В столице Сербии завершился масштабный митинг протеста. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. «Протестующие не стали вступать в стычки с полицейскими и разошлись. Некоторые активисты собирают мусор, оставшийся после акции», — пишут РИА Новости.  Транспортное движение в центральной части города было восстановлено.  Протесты в Сербии, начавшиеся в ноябре 2024 года после трагического инцидента на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где погибли 15 человек, продолжаются. Они направлены против президента Александра Вучича и его правительства, которые обвиняются в недостаточной ответственности за безопасность граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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