Протестующие в Белграде разошлись

В столице Сербии завершился масштабный митинг протеста. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
«Протестующие не стали вступать в стычки с полицейскими и разошлись. Некоторые активисты собирают мусор, оставшийся после акции», — пишут РИА Новости.
Транспортное движение в центральной части города было восстановлено.
Протесты в Сербии, начавшиеся в ноябре 2024 года после трагического инцидента на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где погибли 15 человек, продолжаются. Они направлены против президента Александра Вучича и его правительства, которые обвиняются в недостаточной ответственности за безопасность граждан.
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