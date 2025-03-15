МВД Сербии сообщило о потасовках на акциях протеста в Белграде

На акции протеста в столице Сербии Белграде произошло несколько потасовок и прочих инцидентов. Об этом сообщает МВД республики.
«В нескольких местах в центре Белграда произошли инциденты и драки между частью участников сегодняшнего протеста. Они несколько раз нападали на сотрудников полиции, пытаясь препятствовать исполнению ими служебных обязанностей и вызвать беспорядки», — пишет ведомство.
Протесты в Сербии начались в ноябре 2024 года после трагического инцидента на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 15 человек. Массовые выступления населения, включая студентов и фермеров, направлены против президента Александра Вучича и его кабинета министров, обвиняемых в недостаточной ответственности за обеспечение безопасности граждан.
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