15 марта 2025

МВД Сербии сообщило о потасовках на акциях протеста в Белграде

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Несколько драк произошло в Белграде на акции протеста
Несколько драк произошло в Белграде на акции протеста Фото:

На акции протеста в столице Сербии Белграде произошло несколько потасовок и прочих инцидентов. Об этом сообщает МВД республики.

«В нескольких местах в центре Белграда произошли инциденты и драки между частью участников сегодняшнего протеста. Они несколько раз нападали на сотрудников полиции, пытаясь препятствовать исполнению ими служебных обязанностей и вызвать беспорядки», — пишет ведомство.

Протесты в Сербии начались в ноябре 2024 года после трагического инцидента на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 15 человек. Массовые выступления населения, включая студентов и фермеров, направлены против президента Александра Вучича и его кабинета министров, обвиняемых в недостаточной ответственности за обеспечение безопасности граждан.

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На акции протеста в столице Сербии Белграде произошло несколько потасовок и прочих инцидентов. Об этом сообщает МВД республики. «В нескольких местах в центре Белграда произошли инциденты и драки между частью участников сегодняшнего протеста. Они несколько раз нападали на сотрудников полиции, пытаясь препятствовать исполнению ими служебных обязанностей и вызвать беспорядки», — пишет ведомство. Протесты в Сербии начались в ноябре 2024 года после трагического инцидента на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 15 человек. Массовые выступления населения, включая студентов и фермеров, направлены против президента Александра Вучича и его кабинета министров, обвиняемых в недостаточной ответственности за обеспечение безопасности граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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