На зимниках в ХМАО ввели новые ограничения

В ХМАО на зимниках Березовского и Октябрьского районов ограничили максимальную разрешенную массу. Теперь там смогут проехать только транспортные средства не тяжелее 3,5 тонн, сообщили в управлении автодорог Югры.
«На зимних автомобильных дорогах Березовского, Октябрьского районов с 20:00 15.03.2025 будет осуществляться пропуск автотранспорта грузоподъемностью не выше 3,5 тонн. Ограничения не распространяются на автотранспорт оперативных служб», — рассказали в telegram-канале управления.
В Октябрьском районе ограничения коснутся трех зимников. Максимальную массу снизили на дорогах Нарыкары — Мулигорт — Перегребное, Серегино — Андра и Приобье — Перегребное.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО придет резкое потепление. Температура воздуха 15 марта поднимется до +5 градусов, что станет самым теплым днем грядущей недели.
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