15 марта 2025
14 марта 2025

На зимниках в ХМАО ввели новые ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Максимальный вес ограничили до 3,5 тонн в двух районах ХМАО
Максимальный вес ограничили до 3,5 тонн в двух районах ХМАО Фото:

В ХМАО на зимниках Березовского и Октябрьского районов ограничили максимальную разрешенную массу. Теперь там смогут проехать только транспортные средства не тяжелее 3,5 тонн, сообщили в управлении автодорог Югры. 

«На зимних автомобильных дорогах Березовского, Октябрьского районов с 20:00 15.03.2025 будет осуществляться пропуск автотранспорта грузоподъемностью не выше 3,5 тонн. Ограничения не распространяются на автотранспорт оперативных служб», — рассказали в telegram-канале управления. 

В Октябрьском районе ограничения коснутся трех зимников. Максимальную массу снизили на дорогах Нарыкары — Мулигорт — Перегребное, Серегино — Андра и Приобье — Перегребное. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО придет резкое потепление. Температура воздуха 15 марта поднимется до +5 градусов, что станет самым теплым днем грядущей недели. 

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В ХМАО на зимниках Березовского и Октябрьского районов ограничили максимальную разрешенную массу. Теперь там смогут проехать только транспортные средства не тяжелее 3,5 тонн, сообщили в управлении автодорог Югры.  «На зимних автомобильных дорогах Березовского, Октябрьского районов с 20:00 15.03.2025 будет осуществляться пропуск автотранспорта грузоподъемностью не выше 3,5 тонн. Ограничения не распространяются на автотранспорт оперативных служб», — рассказали в telegram-канале управления.  В Октябрьском районе ограничения коснутся трех зимников. Максимальную массу снизили на дорогах Нарыкары — Мулигорт — Перегребное, Серегино — Андра и Приобье — Перегребное.  Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО придет резкое потепление. Температура воздуха 15 марта поднимется до +5 градусов, что станет самым теплым днем грядущей недели. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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