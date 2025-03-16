Экс-охранника Порошенко* арестовали из-за чемоданов с «деньгами от России»

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Охранника Порошенко* хотят заставить дать показания против экс-президента Украины
Охранника Порошенко* хотят заставить дать показания против экс-президента Украины Фото:

Экс-охранника бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Вадима Чучковского арестовали по делу о «десяти черных чемоданах» с «деньгами на выборы» из России, которые могли быть переданы в канун выборов 2019 года. Об этом рассказал адвокат обвиняемого Илья Новиков (признан Минюстом России иноагентом).

«Чучковского подозревают в получении чемоданов с „деньгами на выборы“ из Москвы перед голосованием 2019 года», — передает слова Новикова украинское издание «Страна». Печерский суд Киева назначил залог в 400 миллионов гривен для его выхода на свободу. По версии правоохранителей, существует видео, на котором видно, как в Москве загружают чемоданы с наличными евро на самолет, который затем приземляется в Киеве, после чего предполагаемый Чучковский забирает семь из десяти чемоданов.

Адвокат заявил, что его подзащитного пытаются заставить свидетельствовать против Порошенко. На выборах 2019 года победил украинский лидер Владимир Зеленский, а Порошенко занял второе место. Месяц назад против экс-президента были введены санкции, которые он назвал провокацией и связал с попыткой Зеленского переложить ответственность за свои ошибки. Порошенко продолжает свою политическую деятельность, несмотря на уголовное дело о государственной измене, возбужденное против него в 2021 году.

*Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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Экс-охранника бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Вадима Чучковского арестовали по делу о «десяти черных чемоданах» с «деньгами на выборы» из России, которые могли быть переданы в канун выборов 2019 года. Об этом рассказал адвокат обвиняемого Илья Новиков (признан Минюстом России иноагентом). «Чучковского подозревают в получении чемоданов с „деньгами на выборы“ из Москвы перед голосованием 2019 года», — передает слова Новикова украинское издание «Страна». Печерский суд Киева назначил залог в 400 миллионов гривен для его выхода на свободу. По версии правоохранителей, существует видео, на котором видно, как в Москве загружают чемоданы с наличными евро на самолет, который затем приземляется в Киеве, после чего предполагаемый Чучковский забирает семь из десяти чемоданов. Адвокат заявил, что его подзащитного пытаются заставить свидетельствовать против Порошенко. На выборах 2019 года победил украинский лидер Владимир Зеленский, а Порошенко занял второе место. Месяц назад против экс-президента были введены санкции, которые он назвал провокацией и связал с попыткой Зеленского переложить ответственность за свои ошибки. Порошенко продолжает свою политическую деятельность, несмотря на уголовное дело о государственной измене, возбужденное против него в 2021 году. *Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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