В России из-за аномальной весны активизировались клещи

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Клещи переносят ряд опасных болезней, заявила Медянцева
Клещи переносят ряд опасных болезней, заявила Медянцева Фото:

В этом году в России клещи начали проявлять активность значительно раньше обычного из-за аномально ранней весны. Об этом сообщила врач-педиатр Мария Медянцева.

«В этом году клещи активизировались раньше, как только весна пришла в европейскую часть России. Обычно пик их активности, под данным Роспотребнадзора, приходится на май-июнь», — передает слова Медянцевой газета «Известия». Она добавила, что клещи являются переносчиками ряда серьезных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, а также других менее распространенных инфекций.

Для защиты от этих заболеваний рекомендуется вакцинация, которую можно начинать с годовалого возраста. Вакцинация проводится дважды с интервалом один-семь месяцев, а в экстренных случаях — с интервалом в две недели. Ревакцинация осуществляется через год, а затем каждые три года, заключила Медянцева.

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В этом году в России клещи начали проявлять активность значительно раньше обычного из-за аномально ранней весны. Об этом сообщила врач-педиатр Мария Медянцева. «В этом году клещи активизировались раньше, как только весна пришла в европейскую часть России. Обычно пик их активности, под данным Роспотребнадзора, приходится на май-июнь», — передает слова Медянцевой газета «Известия». Она добавила, что клещи являются переносчиками ряда серьезных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, а также других менее распространенных инфекций. Для защиты от этих заболеваний рекомендуется вакцинация, которую можно начинать с годовалого возраста. Вакцинация проводится дважды с интервалом один-семь месяцев, а в экстренных случаях — с интервалом в две недели. Ревакцинация осуществляется через год, а затем каждые три года, заключила Медянцева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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