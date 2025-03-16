В России из-за аномальной весны активизировались клещи

В этом году в России клещи начали проявлять активность значительно раньше обычного из-за аномально ранней весны. Об этом сообщила врач-педиатр Мария Медянцева.
«В этом году клещи активизировались раньше, как только весна пришла в европейскую часть России. Обычно пик их активности, под данным Роспотребнадзора, приходится на май-июнь», — передает слова Медянцевой газета «Известия». Она добавила, что клещи являются переносчиками ряда серьезных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, а также других менее распространенных инфекций.
Для защиты от этих заболеваний рекомендуется вакцинация, которую можно начинать с годовалого возраста. Вакцинация проводится дважды с интервалом один-семь месяцев, а в экстренных случаях — с интервалом в две недели. Ревакцинация осуществляется через год, а затем каждые три года, заключила Медянцева.
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