Вильфанд: снег вернется в Россию из-за резкого похолодания

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В Центральную Россию вернется снежный покров, заявил Вильфанд
В Центральную Россию вернется снежный покров, заявил Вильфанд Фото:

В ближайшее время в Центральной России ожидается возвращение снежного покрова из-за резкого понижения температуры. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 

«Понижение температуры приведет к тому, что небольшой снег появится в Центральном федеральном округе», — передает слова Вильфанда «Интерфакс». Он добавил, что это также замедлит процесс таяния снега в Приволжье.

Синоптик отметил, что в Южном и Северо-Кавказском округах снега нет. Полное таяние снегов ожидается только с середины следующей недели, заключил Вильфанд.

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В ближайшее время в Центральной России ожидается возвращение снежного покрова из-за резкого понижения температуры. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.  «Понижение температуры приведет к тому, что небольшой снег появится в Центральном федеральном округе», — передает слова Вильфанда «Интерфакс». Он добавил, что это также замедлит процесс таяния снега в Приволжье. Синоптик отметил, что в Южном и Северо-Кавказском округах снега нет. Полное таяние снегов ожидается только с середины следующей недели, заключил Вильфанд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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