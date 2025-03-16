Вильфанд: снег вернется в Россию из-за резкого похолодания

В ближайшее время в Центральной России ожидается возвращение снежного покрова из-за резкого понижения температуры. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Понижение температуры приведет к тому, что небольшой снег появится в Центральном федеральном округе», — передает слова Вильфанда «Интерфакс». Он добавил, что это также замедлит процесс таяния снега в Приволжье.
Синоптик отметил, что в Южном и Северо-Кавказском округах снега нет. Полное таяние снегов ожидается только с середины следующей недели, заключил Вильфанд.
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