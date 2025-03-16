Володин: в России хотят разрешить пользоваться электросамокатами с 16 лет

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Пользователи электросамокатов будут вынуждены соблюдать ПДД, заявил Володин
Пользователи электросамокатов будут вынуждены соблюдать ПДД, заявил Володин Фото:

В Госдуму поступило предложение о включении электросамокатов в категорию транспортных средств. Согласно этому предложению, управлять ими смогут только лица, достигшие 16-летнего возраста. Об этой инициативе сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

«В Госдуму поступили предложения Следственного комитета, в числе которых: дополнение категорий транспортных средств подкатегорией „М1“, включающей СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт и предоставление права на управление транспортными средствами подкатегории „М1“ лицам, достигшим 16-летнего возраста», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что это приведет к тому, что такие устройства будут рассматриваться как механические транспортные средства, а их пользователи обязаны будут следовать ПДД. 

С 2025 года в Москве аренда самокатов и велосипедов доступна только для пользователей, прошедших верификацию. Это позволяет лучше контролировать соблюдение правил, включая возрастное ограничение — от 18 лет. Для верификации необходимо подтвердить личность через портал mos.ru или в центре госуслуг.

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В Госдуму поступило предложение о включении электросамокатов в категорию транспортных средств. Согласно этому предложению, управлять ими смогут только лица, достигшие 16-летнего возраста. Об этой инициативе сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. «В Госдуму поступили предложения Следственного комитета, в числе которых: дополнение категорий транспортных средств подкатегорией „М1“, включающей СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт и предоставление права на управление транспортными средствами подкатегории „М1“ лицам, достигшим 16-летнего возраста», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что это приведет к тому, что такие устройства будут рассматриваться как механические транспортные средства, а их пользователи обязаны будут следовать ПДД.  С 2025 года в Москве аренда самокатов и велосипедов доступна только для пользователей, прошедших верификацию. Это позволяет лучше контролировать соблюдение правил, включая возрастное ограничение — от 18 лет. Для верификации необходимо подтвердить личность через портал mos.ru или в центре госуслуг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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