В МИД РФ рассказали, что Лавров обсуждал с Рубио по телефону

Лавров призвал США к немедленному прекращению ударов по хуситам
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Лавров призвал США перейти к диалогу с хуситами
Лавров призвал США перейти к диалогу с хуситами Фото:

Телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио, инициированный американской стороной, состоялся 15 марта. В ходе беседы Рубио сообщил о решении начать военную операцию против хуситов в Красном море. Об этом рассказали в МИД РФ.

«Американская сторона проинформировала о принятом решении приступить к военной операции против сил хуситов в регионе Красного моря», — говорится на официальном сайте ведомства. Лавров, в свою очередь, отметил важность немедленного прекращения насилия и начала политического диалога, чтобы избежать новых жертв.

Также были обсуждены аспекты выполнения договоренностей, достигнутых на встрече российских и американских представителей 18 февраля в Эр-Рияде. Лавров и Рубио договорились о дальнейшем взаимодействии.

США начали масштабную операцию против йеменских хуситов, нанеся удары по столице Йемена Сане и нескольким провинциям. Центральное командование США сообщило, что с 15 марта проведены точечные удары, с целью защиты американских интересов и обеспечения свободы судоходства. В результате американских авиаударов, по данным хуситов, погиб 31 человек, передает RT.

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Телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио, инициированный американской стороной, состоялся 15 марта. В ходе беседы Рубио сообщил о решении начать военную операцию против хуситов в Красном море. Об этом рассказали в МИД РФ. «Американская сторона проинформировала о принятом решении приступить к военной операции против сил хуситов в регионе Красного моря», — говорится на официальном сайте ведомства. Лавров, в свою очередь, отметил важность немедленного прекращения насилия и начала политического диалога, чтобы избежать новых жертв. Также были обсуждены аспекты выполнения договоренностей, достигнутых на встрече российских и американских представителей 18 февраля в Эр-Рияде. Лавров и Рубио договорились о дальнейшем взаимодействии. США начали масштабную операцию против йеменских хуситов, нанеся удары по столице Йемена Сане и нескольким провинциям. Центральное командование США сообщило, что с 15 марта проведены точечные удары, с целью защиты американских интересов и обеспечения свободы судоходства. В результате американских авиаударов, по данным хуситов, погиб 31 человек, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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