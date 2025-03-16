В МИД РФ рассказали, что Лавров обсуждал с Рубио по телефону

Телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио, инициированный американской стороной, состоялся 15 марта. В ходе беседы Рубио сообщил о решении начать военную операцию против хуситов в Красном море. Об этом рассказали в МИД РФ.
«Американская сторона проинформировала о принятом решении приступить к военной операции против сил хуситов в регионе Красного моря», — говорится на официальном сайте ведомства. Лавров, в свою очередь, отметил важность немедленного прекращения насилия и начала политического диалога, чтобы избежать новых жертв.
Также были обсуждены аспекты выполнения договоренностей, достигнутых на встрече российских и американских представителей 18 февраля в Эр-Рияде. Лавров и Рубио договорились о дальнейшем взаимодействии.
США начали масштабную операцию против йеменских хуситов, нанеся удары по столице Йемена Сане и нескольким провинциям. Центральное командование США сообщило, что с 15 марта проведены точечные удары, с целью защиты американских интересов и обеспечения свободы судоходства. В результате американских авиаударов, по данным хуситов, погиб 31 человек, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.