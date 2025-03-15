15 марта 2025

Мизулина ищет екатеринбурженку, которой сделали предложение у инсталляции с Shaman. Видео

В Екатеринбурге пара объявила о помолвке у инсталляции с Мизулиной и Shaman
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатерина Мизулина поздравила ребят с помолвкой
Екатерина Мизулина поздравила ребят с помолвкой Фото:

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина хочет найти девушку, которой сделали предложение у инсталляции с ней и певцом Shaman (Ярослав Дронов) в центре Екатеринбурга. Об этом Мизулина сообщила у себя в соцсетях.

«У инсталляции в Екатеринбурге парень сделал девушке предложение. Поздравляю ребят! Говорят, что девушка — моя подписчица. Найдись, пожалуйста», — написала Мизулина в своем telegram-канале.

Арт-объект заметили на Октябрьской площади 13 марта. На нем возлюбленные смотрят друг на друга, но между ними расстояние. Если соединить их, загорится сердце с надписью «Любите. Создавайте семьи». Инсталляцией занимались фотограф Настя Muse и ее команда.

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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина хочет найти девушку, которой сделали предложение у инсталляции с ней и певцом Shaman (Ярослав Дронов) в центре Екатеринбурга. Об этом Мизулина сообщила у себя в соцсетях. «У инсталляции в Екатеринбурге парень сделал девушке предложение. Поздравляю ребят! Говорят, что девушка — моя подписчица. Найдись, пожалуйста», — написала Мизулина в своем telegram-канале. Арт-объект заметили на Октябрьской площади 13 марта. На нем возлюбленные смотрят друг на друга, но между ними расстояние. Если соединить их, загорится сердце с надписью «Любите. Создавайте семьи». Инсталляцией занимались фотограф Настя Muse и ее команда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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