В день рождения свердловского губернатора Евгения Куйвашева некоторые его подчиненные размещают поздравительные посты в соцсетях. Внимание на это обратил корреспондент URA.RU.
Куйвашеву 16 марта исполнилось 54 года. На свой день рождения он взял отпуск — с 13 по 18 число, и никому не сказал, куда уедет. Опрошенные URA.RU госслужащие рассказали, что и в этом году не планируют поздравлять шефа как-то по-особенному. В свой день рождения губернатор традиционно не просит подарков, а предлагает (непублично) перечислить пожертвование в любой благотворительный фонд помощи детям. В прошлом году, например, за один день удалось собрать более 15 миллионов рублей для 37 детей.
Особую активность с поздравлениями в соцсетях проявляют мэры. Глава Березовского Евгений Писцов, переживающий не самые лучшие времена, напомнил подписчикам: поддержка Куйвашевым социально-экономически проектов сделала город местом, «где каждый житель от мала до велика не только чувствует себя комфортно и в безопасности, но и развивает свои таланты и профессиональные компетенции». И пожелал губернатору ярких и вдохновляющих инициатив.
«Успехи региона напрямую связаны с энергией и целеустремленностью Евгения Владимировича [Куйвашева]. Команда губернатора ежедневно работает над повышением качества жизни уральцев. При его поддержке, через реализацию конкретных проектов много положительных изменений произошло и на территории округа», — высказался и мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев.
Глава Серова Василий Сизиков отметил, что служение Куйвашева региону и забота об уральцах должны быть для всех примером. «Благодаря вашему лидерству, умению направить и поддержать, Свердловская область уверенно движется вперед, преодолевая любые вызовы времени и достигая новых высот», — написал он и поблагодарил губернатора за внимание к муниципалитету.
«Я от всей души поздравлю главу региона и благодарю его за то, что в Северном управленческом округе один за другим воплощаются в жизнь социально значимые проекты! Один из них — туристический центр „Пристань Гари“», — поделился полпред главы региона в Северном округе Александр Вервейн, любимчик Куйвашева. И прикрепил совместное с ним селфи из лодки.
Свердловский творческий союз журналистов поблагодарил губернатора за дом, который организации удалось обрести при нем. Не просто крепкого, а «уральского» здоровья пожелали Куйвашеву со страницы «ВКонтакте» сотрудники МУГИСО, возглавляемого замгубернатора Алексеем Кузнецовым. Долгих лет жизни и крепкого здоровья пожелала главе региона и его соратница, глава областного департамента развития туризма Эльмира Туканова. В «Единой России», где Куйвашев является секретарем реготделения, назвали его мудрым политиком и человека с твердыми принципами и убеждениями.
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