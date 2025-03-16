ВС РФ нанесли удар по цехам производства беспилотников ВСУ

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Российские военные уничтожили склады БПЛА ВСУ
Российские военные уничтожили склады БПЛА ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России нанесли удары по военным аэродромам, а также по цехам производства беспилотников ВСУ и местам их хранения. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

«ВС РФ в ходе спецоперации на Украине поразили военные аэродромы», — отметили в сообщении МО РФ. Также были уничтожены цеха производства БПЛА и их склады.

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Вооруженные силы России нанесли удары по военным аэродромам, а также по цехам производства беспилотников ВСУ и местам их хранения. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации. «ВС РФ в ходе спецоперации на Украине поразили военные аэродромы», — отметили в сообщении МО РФ. Также были уничтожены цеха производства БПЛА и их склады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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