ВС РФ нанесли удар по цехам производства беспилотников ВСУ

Российские военные уничтожили склады БПЛА ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России нанесли удары по военным аэродромам, а также по цехам производства беспилотников ВСУ и местам их хранения. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
«ВС РФ в ходе спецоперации на Украине поразили военные аэродромы», — отметили в сообщении МО РФ. Также были уничтожены цеха производства БПЛА и их склады.
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