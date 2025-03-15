В Перми решили узаконить бренд кинофестиваля «Медвежонок»

В Перми «Центр развития кинопроизводства» подал заявки на регистрацию товарных знаков «Медвежонок» и «Пермский край — территория кино». По данным сервиса znakoved.ru заявки поданы 11 марта.
«АНО „Центр развития кинопроизводства“ подала две заявки на регистрацию торговых марок „Медвежонок“ и „Пермский край — территория кино“. Фестиваль кино и анимации „Медвежонок“ проходит в городе с 2023 года. Эти названия будут использоваться для организации образовательных и культурных мероприятий, спортивных событий и выставок. Бренд „Медвежонок“ также планируется применять для обозначения электроники, программного обеспечения и компьютерных аксессуаров», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на сервис Znakoved.
В 2024 году «Медвежонок» показал 11 премьер. Фестиваль признали лучшим детским туристическим мероприятием в России. Организаторов отметили и на уровне региона — «Медвежонок» стал победителем конкурса «Лидер Пермского края». URA.RU публиковало фоторепортаж с открытия «Медвежонка-2024».
Ранее URA.RU рассказывало, что до 2030 года в Пермском крае реализуется программа развития кинопроизводства. Она направлена на увеличение числа съемок фильмов и сериалов, а также на создание полноценной киноиндустрии. Привлекают производителей красивые природные места и меры поддержки, включая субсидии на съемки. В Пермском крае самый высокий размер субсидий в России — кинокомпании могут получить до 50% затрат.
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