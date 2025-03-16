Футбольные фанаты устроили массовую драку в Подмосковье перед матчами команд «Динамо-2» и ФК «Калуга». События развернулись возле учебно-тренировочной базы «Новогорск-Динамо» в Химках, сообщает telegram-канал Mash.
«Болельщики устроили массовую драку в Химках.», — передает канал. Побоище произошло перед началом футбольного матча второй лиги между командами «Калуга» и «Динамо-2». В настоящее время местные правоохранительные органы занимаются расследованием всех обстоятельств инцидента. Официальная информация о числе пострадавших в результате конфликта пока не предоставлена.
В драке приняли участие в общей сложности около 40-50 фанатов. Событие случилось в субботу, 15 марта. Поединок фанатов был зафиксирован камерами видеонаблюдения.
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