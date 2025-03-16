ВСУ уничтожили молокозавод в Запорожской области

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Украинские войска нанесли удар по молокозаводу в Запорожье
Украинские войска нанесли удар по молокозаводу в Запорожье Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате артиллерийских ударов Вооруженных Сил Украины был уничтожен цех молокозавода в городе Каменка-Днепровская, Запорожская область. Об этом сообщили в администрации муниципального округа.

«Вооруженные формирования Украины двумя ударами из неизвестного артиллерийского орудия уничтожили цех молокозавода в Каменке-Днепровской», — передает ТАСС сообщение администрации. По предварительной информации, в результате инцидента никто не получил травм. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали сослуживцев, сдавшихся в плен в Запорожской области. В районе Васильевки был обнаружен видеосигнал ударного беспилотника, который осуществлял поисковые операции. После некоторого времени беспилотник обнаружил автомобиль, в котором находились захваченные украинские бойцы. Рядом с местом нахождения автомобиля присутствовали и другие военные. Они своевременно заметили беспилотник и смогли укрыться. Однако беспилотник произвел атаку на автомобиль, в котором все еще находились пленные.

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В результате артиллерийских ударов Вооруженных Сил Украины был уничтожен цех молокозавода в городе Каменка-Днепровская, Запорожская область. Об этом сообщили в администрации муниципального округа. «Вооруженные формирования Украины двумя ударами из неизвестного артиллерийского орудия уничтожили цех молокозавода в Каменке-Днепровской», — передает ТАСС сообщение администрации. По предварительной информации, в результате инцидента никто не получил травм. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали сослуживцев, сдавшихся в плен в Запорожской области. В районе Васильевки был обнаружен видеосигнал ударного беспилотника, который осуществлял поисковые операции. После некоторого времени беспилотник обнаружил автомобиль, в котором находились захваченные украинские бойцы. Рядом с местом нахождения автомобиля присутствовали и другие военные. Они своевременно заметили беспилотник и смогли укрыться. Однако беспилотник произвел атаку на автомобиль, в котором все еще находились пленные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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