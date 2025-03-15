В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 18-летнего парня досмерти запинала толпа у ночного клуба Vegas на улице Краснознаменной, 41 (микрорайон Лебяжка). Парня избили из-за того, что он вступился за девушку. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«По предварительной информации, ночью с 14 на 15 марта на Лебяжке. Толпа молодых людей неславянской внешности... забили парня ногами. Очень боимся, что так и не найдут виновных и убийцы останутся безнаказанными», — передает группа «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».
Погибшего якобы зовут Данил Бузин. В Vegas он увидел, как неизвестный парень приставал к девушке. По словам очевидцев, он заступился за нее, и после словесной перепалки, когда к неизвестному подошли его друзья, Данил решил убежать. Его поймали и избили толпой. Знакомые описывают его как спокойного и дружелюбного человека. Толпа, предположительно, приехала к клубу на четырех машинах.
Корреспондент URA.RU обратился в полицию Нижнего Тагила, но в ведомстве отказались от комментариев. Агентство также отправило запрос в региональный Следственный комитет. Ответ ожидается.
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