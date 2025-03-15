15 марта 2025

«Забили ногами»: толпа убила 18-летнего тагильчанина возле клуба. Фото

В Нижнем Тагиле 18-летнего парня запинали насмерть у клуба Vegas
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конфликт начался внутри клуба (архивное фото)
Конфликт начался внутри клуба (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 18-летнего парня досмерти запинала толпа у ночного клуба Vegas на улице Краснознаменной, 41 (микрорайон Лебяжка). Парня избили из-за того, что он вступился за девушку. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«По предварительной информации, ночью с 14 на 15 марта на Лебяжке. Толпа молодых людей неславянской внешности... забили парня ногами. Очень боимся, что так и не найдут виновных и убийцы останутся безнаказанными», — передает группа «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Погибшего якобы зовут Данил Бузин. В Vegas он увидел, как неизвестный парень приставал к девушке. По словам очевидцев, он заступился за нее, и после словесной перепалки, когда к неизвестному подошли его друзья, Данил решил убежать. Его поймали и избили толпой. Знакомые описывают его как спокойного и дружелюбного человека. Толпа, предположительно, приехала к клубу на четырех машинах.

Корреспондент URA.RU обратился в полицию Нижнего Тагила, но в ведомстве отказались от комментариев. Агентство также отправило запрос в региональный Следственный комитет. Ответ ожидается.

На месте происшествия работает полиция
На месте происшествия работает полиция
Фото:
Убитым оказался 18-летний Данил Бузин
Убитым оказался 18-летний Данил Бузин
Фото:
Клуб Vegas находится на Лебяжке
Клуб Vegas находится на Лебяжке
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 18-летнего парня досмерти запинала толпа у ночного клуба Vegas на улице Краснознаменной, 41 (микрорайон Лебяжка). Парня избили из-за того, что он вступился за девушку. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «По предварительной информации, ночью с 14 на 15 марта на Лебяжке. Толпа молодых людей неславянской внешности... забили парня ногами. Очень боимся, что так и не найдут виновных и убийцы останутся безнаказанными», — передает группа «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Погибшего якобы зовут Данил Бузин. В Vegas он увидел, как неизвестный парень приставал к девушке. По словам очевидцев, он заступился за нее, и после словесной перепалки, когда к неизвестному подошли его друзья, Данил решил убежать. Его поймали и избили толпой. Знакомые описывают его как спокойного и дружелюбного человека. Толпа, предположительно, приехала к клубу на четырех машинах. Корреспондент URA.RU обратился в полицию Нижнего Тагила, но в ведомстве отказались от комментариев. Агентство также отправило запрос в региональный Следственный комитет. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...