«Криминальной смерти нет»: 18-летний тагильчанин загадочно погиб после ссоры в клубе

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 18-летний парень погиб после ссоры в кальянном клубе Vegas не из-за избиения толпой. Об этом URA.RU заявил глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«Конфликт произошел в помещении кальянной по улице Краснознаменной около пяти часов ночи. Тело одного из участников ссоры — 18-летнего молодого человека, было обнаружено впоследствии сторожем утром возле лесничества по улице Лебяжинской, по этому сообщению выезжали сотрудники территориального отдела полиции, представитель Следственного комитета и медицинский эксперт. При внешнем осмотре тела установлено, что признаков криминальной смерти нет», — сказал полковник Горелых.
По данным следователей, за погибшим не велась погоня. Он также не является сиротой. Сотрудники полиции и СК обходят квартиры ближайших домов, чтобы найти свидетелей происшествия. «Назначена судебная экспертиза для установления точной причины смерти. Проверяется информация о том, что у молодого человека в ночь на 15 марта мог произойти конфликт в кальянной.... По итогам происшествию будет дана объективная правовая оценка», — добавили в пресс-службе свердловского СК.
Об инциденте стало известно 16 марта. По первоначальной информации, 18-летнего парня до смерти запинала толпа заведения Vegas на улице Краснознаменной, 41 (микрорайон Лебяжка). Парня избили из-за того, что он вступился за девушку. Погибшего якобы зовут Данил Бузин. Знакомые описывают его как спокойного и дружелюбного человека.
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