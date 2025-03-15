15 марта 2025

«Криминальной смерти нет»: 18-летний тагильчанин загадочно погиб после ссоры в клубе

Следователи опровергли, что в Нижнем Тагиле 18-летнего парня избили до смерти
© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи ищут улики и свидетелей происшествия
Следователи ищут улики и свидетелей происшествия Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 18-летний парень погиб после ссоры в кальянном клубе Vegas не из-за избиения толпой. Об этом URA.RU заявил глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Конфликт произошел в помещении кальянной по улице Краснознаменной около пяти часов ночи. Тело одного из участников ссоры — 18-летнего молодого человека, было обнаружено впоследствии сторожем утром возле лесничества по улице Лебяжинской, по этому сообщению выезжали сотрудники территориального отдела полиции, представитель Следственного комитета и медицинский эксперт. При внешнем осмотре тела установлено, что признаков криминальной смерти нет», — сказал полковник Горелых.

По данным следователей, за погибшим не велась погоня. Он также не является сиротой. Сотрудники полиции и СК обходят квартиры ближайших домов, чтобы найти свидетелей происшествия. «Назначена судебная экспертиза для установления точной причины смерти. Проверяется информация о том, что у молодого человека в ночь на 15 марта мог произойти конфликт в кальянной.... По итогам происшествию будет дана объективная правовая оценка», — добавили в пресс-службе свердловского СК.

Об инциденте стало известно 16 марта. По первоначальной информации, 18-летнего парня до смерти запинала толпа заведения Vegas на улице Краснознаменной, 41 (микрорайон Лебяжка). Парня избили из-за того, что он вступился за девушку. Погибшего якобы зовут Данил Бузин. Знакомые описывают его как спокойного и дружелюбного человека.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 18-летний парень погиб после ссоры в кальянном клубе Vegas не из-за избиения толпой. Об этом URA.RU заявил глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Конфликт произошел в помещении кальянной по улице Краснознаменной около пяти часов ночи. Тело одного из участников ссоры — 18-летнего молодого человека, было обнаружено впоследствии сторожем утром возле лесничества по улице Лебяжинской, по этому сообщению выезжали сотрудники территориального отдела полиции, представитель Следственного комитета и медицинский эксперт. При внешнем осмотре тела установлено, что признаков криминальной смерти нет», — сказал полковник Горелых. По данным следователей, за погибшим не велась погоня. Он также не является сиротой. Сотрудники полиции и СК обходят квартиры ближайших домов, чтобы найти свидетелей происшествия. «Назначена судебная экспертиза для установления точной причины смерти. Проверяется информация о том, что у молодого человека в ночь на 15 марта мог произойти конфликт в кальянной.... По итогам происшествию будет дана объективная правовая оценка», — добавили в пресс-службе свердловского СК. Об инциденте стало известно 16 марта. По первоначальной информации, 18-летнего парня до смерти запинала толпа заведения Vegas на улице Краснознаменной, 41 (микрорайон Лебяжка). Парня избили из-за того, что он вступился за девушку. Погибшего якобы зовут Данил Бузин. Знакомые описывают его как спокойного и дружелюбного человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
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