Уиткофф раскрыл, когда Путин свяжется с Трампом

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Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа ожидается на следующей неделе. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. 13 марта российский лидер и спецпосланник провели переговоры по украинскому конфликту.
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